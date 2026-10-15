Bursa Mudanya\'da şiddetli yağışta devrilen ağaç park halindeki otomobile düştü

BURSA (İHA) – Bursa'da şiddetli yağışın etkisiyle devrilen ağaç, park halindeki otomobilin üzerine düştü. Belediye ekipleri ağacı keserek kaldırdı.

Olay, Mudanya ilçesi Şükrüçavuş Mahallesi Su Deposu Caddesi üzerindeki çıkmaz sokakta meydana geldi. Eski Güzel Sanatlar Fakültesi binasının bahçesinde bulunan ağaç, şiddetli yağışın ardından devrilerek 16 CEA plakalı otomobilin üzerine düştü.

İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparak tutanak tutarken, Mudanya Belediyesi ekipleri de devrilen ağacı keserek otomobilin üzerinden kaldırdı.

Vatandaşlar daha önce de şikayette bulunduklarını iddia etti

Bölgede yaşayan vatandaşlar, daha önce istinat duvarının yıkıldığını ve yaşanan sorunlar nedeniyle defalarca şikayette bulunduklarını öne sürdü. Vatandaşlar, Mudanya Belediyesi'ne başvurularına rağmen gerekli hizmetin sunulmadığını iddia ederek tepkilerini dile getirdi.