Bursa Mustafakemalpaşa'da hurdacıdaki balta ile kavgada bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Bursa Mustafakemalpaşa'da hurdacıdaki balta ile kavgada bir kişi hayatını kaybetti

Bursa Mustafakemalpaşa\'da hurdacıdaki balta ile kavgada bir kişi hayatını kaybetti
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Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde iş ortağı iki kişi arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. 30 yaşındaki Berkan Onur, balta darbesiyle yaşamını yitirirken şüpheli Emre G. gözaltına alındı ve olayda kullanılan baltaya el konuldu.

Bursa'nın Mustafakemalpaşa ilçesinde iş ortağı oldukları öğrenilen iki kişi arasında çıkan tartışma cinayetle sonuçlandı. 30 yaşındaki Berkan Onur hayatını kaybederken, 31 yaşındaki Emre G. olayın ardından gözaltına alındı.

Edinilen bilgiye göre olay, Doğancı yolu üzerinde hurdalıkta yaşandı. Emre G. (31) ile Berkan Onur (30) arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma esnasında Emre G. eline aldığı baltayla Onur'un başına vurduğu öne sürüldü. Aldığı darbe sonucu Berkan Onur olay yerinde hayatını kaybetti. Şüpheli Emre G. gözaltına alınırken, olayda kullanıldığı değerlendirilen baltaya da el konuldu.

Berkan Onur'un cenazesi, olay yerinde gerçekleştirilen incelemelerin ardından Mustafakemalpaşa Devlet Hastanesi morguna götürüldü.

Olayla ilgili İlçe Jandarma Komutanlığı tarafından geniş çaplı inceleme başlatıldı.

Kaynak: İHA

Mustafakemalpaşa, Ortaklar, 3. Sayfa, Cinayet, Bursa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Bursa Mustafakemalpaşa'da hurdacıdaki balta ile kavgada bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Bursa Mustafakemalpaşa'da hurdacıdaki balta ile kavgada bir kişi hayatını kaybetti - Son Dakika
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