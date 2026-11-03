Bursa Nilüfer\'de sürücü gaza bastı, otomobil alt geçitte suda kaldı

Bursa'da sağanak yağış sonrası alt geçit göle dönerken, bir otomobil ise sudan geçmeye çalışırken yolda kaldı. O anlar anbean amatör kameraya yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Görükle girişindeki alt geçitte meydana geldi. Kent genelinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası alt geçit adeta göle döndü. Alt geçitten geçmeye çalışan araçlar bir bir kalırken, bir otomobil sürücüsü ise geçebileceğini düşünerek gaza bastı. Hızla suya giren otomobil, metreler sonra suda kaldı. İlginç anlar, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.