Bursa Nilüfer'de sürücü gaza bastı, otomobil alt geçitte suda kaldı - Son Dakika
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Bursa Nilüfer'de sürücü gaza bastı, otomobil alt geçitte suda kaldı

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Bursa Nilüfer\'de sürücü gaza bastı, otomobil alt geçitte suda kaldı
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Bursa Nilüfer\'de sürücü gaza bastı, otomobil alt geçitte suda kaldı
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Bursa'nın Nilüfer ilçesindeki Görükle Mahallesi girişinde bulunan alt geçit, gece saatlerinde etkili olan sağanak nedeniyle göle döndü. Sürücüsü suya rağmen gaza basan otomobil metreler sonra suda kalırken, o anlar amatör kamerayla görüntülendi.

Bursa'da sağanak yağış sonrası alt geçit göle dönerken, bir otomobil ise sudan geçmeye çalışırken yolda kaldı. O anlar anbean amatör kameraya yansıdı.

Olay, merkez Nilüfer ilçesi Görükle Mahallesi Görükle girişindeki alt geçitte meydana geldi. Kent genelinde gece saatlerinde etkili olan sağanak yağış sonrası alt geçit adeta göle döndü. Alt geçitten geçmeye çalışan araçlar bir bir kalırken, bir otomobil sürücüsü ise geçebileceğini düşünerek gaza bastı. Hızla suya giren otomobil, metreler sonra suda kaldı. İlginç anlar, saniye saniye amatör kamera ile kaydedildi.

Kaynak: İHA
Bursa Nilüfer3. SayfaGörükleGüncelSudanBursaSon Dakika

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