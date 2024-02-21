Bursa Valisi Mahmut Demirtaş: 20'nci dalış yapılıyor - Son Dakika
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Bursa Valisi Mahmut Demirtaş: 20'nci dalış yapılıyor

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş: 20\'nci dalış yapılıyor

Marmara Denizi açıklarında batan Batuhan A. isimli gemide kayıp 4 mürettebatını arama çalışmaları 7. gününde de devam ediyor. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş, kayıp mürettebatın yakınlarını ziyaret ederek, 20'nci dalışın yapıldığını ve makine dairesine girişin zor olması nedeniyle kısa boylu dalgıçların dalış gerçekleştirdiğini ifade etti. Arama çalışmalarına toplamda 572 personel, 30 dalgıç ve çeşitli unsurlar katılıyor.

21.02.2024 20:49
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Bursa Valisi Mahmut Demirtaş: "20'nci dalış yapılıyor"

"Makine dairesine girişin zor olması nedeniyle kısa boylu dalgıçlar dalış gerçekleştiriyor"

BURSA - Marmara Denizi açıklarında, İmralı Adası'nın ise güneybatısında batan Batuhan A. isimli gemide kayıp 4 mürettebatını arama çalışmaları 7. gününde de devam ediyor. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş kayıp 4 mürettebatın yakınları ziyaret ederek gazetecilere, "şuanda 20'nci dalışın yapıldığını ve makine dairesine girişin zor olması nedeniyle kısa boylu dalgıçların dalış gerçekleştirdiğini" ifade etti.

Marmara Denizi açıklarında, İmralı Adası'nın ise güneybatısında batan bin 250 ton mermer tozu yüklü olan Batuhan A gemisinde 6 mürettebat bulunuyordu. 6 mürettebattan aşçı Zeynep Kılınç'ın cansız bedeni, 4 gün önce dalgıçlar tarafından gemide bulunmuştu. Dün ise SAS komandoları yaptığı dalış sonrası gemi batarken eşine video gönderen Hüseyin Tutuk'un cansız bedenine ulaştı.

Batuhan A. gemisindeki aramalar, 7. gününde sabah günün ilk ışıklarıyla birlikte 572 personel ile havadan, karadan ve denizden hız kazandı.

Arama çalışmalarının 7.gününde denizden 48, karadan 7 ve havadan 7 olmak üzere 55 farklı unsur çeşitli noktalarda kayıp mürettebattan iz arıyor.

Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı uçak, Kapıdağ yarımadasının kuzeyinde sahil hattı ile Bandırma Körfezi olmak üzere tüm arama kurtarma sahasında arama çalışması yürütüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait insansız hava aracı UÇBEY VTOL ise arama kurtarma bölgesinin yukarıdan tarıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG 85 botu, bölgedeki arama faaliyetlerine destek veren 30 balıkçı teknesinin koordinasyonunu sağlayarak çalışmalara destek veriyor.

Bursa Valisi Mahmut Demirtaş Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi'ndeki kriz merkezine gelerek kayıp mürettebatın yakınları ziyaret etti.

Vali Mahmut Demirtaş 20'nci dalışın gerçekleştiğini söyleyerek şöyle devam etti, "Arkadaşlarımızı bulana kadar buradayız. Ekiplerin koydukları bir gün veya sayı yok. Tarama bitene kadar buradayız. 20. dalış şuan devam ediyor. Hareket kabiliyeti pek bulunmuyor. Arkadaşlarımız büyük fedakarlık yapıyorlar. Ciddi riskte var. Aramalar devam ediyor, umudumuz bitene kadar aramalara devam edeceğiz. Bugün gemiler, botlar, helikopterlerle aramlar devam etti. Bizim yaptığımız aramanın bir benzeri Balıkesir'de de yapılıyor. Bizim amacımız kayıp mürettebatı bulmak. Makine dairesine girişin zor olması nedeniyle kısa boylu dalgıçların daldığını" ifade etti.

SAS komandoları dahil toplam 30 dalgıç destek veriyor

Arama çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Sualtı Savunma komandolarından 4 dalgıçta destek veriyor.

İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timler ile AFAD, sahil kesimlerinde dürbünler ile arama çalışmalarına katılarak destek veriyor.

Kaynak: İHA

Mahmut Demirtaş, Marmara Denizi, 3.Sayfa, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursa Valisi Mahmut Demirtaş: 20'nci dalış yapılıyor - Son Dakika

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