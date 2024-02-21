Bursa Valisi Mahmut Demirtaş: "20'nci dalış yapılıyor"
"Makine dairesine girişin zor olması nedeniyle kısa boylu dalgıçlar dalış gerçekleştiriyor"
BURSA - Marmara Denizi açıklarında, İmralı Adası'nın ise güneybatısında batan Batuhan A. isimli gemide kayıp 4 mürettebatını arama çalışmaları 7. gününde de devam ediyor. Bursa Valisi Mahmut Demirtaş kayıp 4 mürettebatın yakınları ziyaret ederek gazetecilere, "şuanda 20'nci dalışın yapıldığını ve makine dairesine girişin zor olması nedeniyle kısa boylu dalgıçların dalış gerçekleştirdiğini" ifade etti.
Marmara Denizi açıklarında, İmralı Adası'nın ise güneybatısında batan bin 250 ton mermer tozu yüklü olan Batuhan A gemisinde 6 mürettebat bulunuyordu. 6 mürettebattan aşçı Zeynep Kılınç'ın cansız bedeni, 4 gün önce dalgıçlar tarafından gemide bulunmuştu. Dün ise SAS komandoları yaptığı dalış sonrası gemi batarken eşine video gönderen Hüseyin Tutuk'un cansız bedenine ulaştı.
Batuhan A. gemisindeki aramalar, 7. gününde sabah günün ilk ışıklarıyla birlikte 572 personel ile havadan, karadan ve denizden hız kazandı.
Arama çalışmalarının 7.gününde denizden 48, karadan 7 ve havadan 7 olmak üzere 55 farklı unsur çeşitli noktalarda kayıp mürettebattan iz arıyor.
Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı uçak, Kapıdağ yarımadasının kuzeyinde sahil hattı ile Bandırma Körfezi olmak üzere tüm arama kurtarma sahasında arama çalışması yürütüyor. Emniyet Genel Müdürlüğü'ne ait insansız hava aracı UÇBEY VTOL ise arama kurtarma bölgesinin yukarıdan tarıyor. Sahil Güvenlik Komutanlığı'na bağlı TCSG 85 botu, bölgedeki arama faaliyetlerine destek veren 30 balıkçı teknesinin koordinasyonunu sağlayarak çalışmalara destek veriyor.
Bursa Valisi Mahmut Demirtaş Karacabey ilçesi Kurşunlu Mahallesi'ndeki kriz merkezine gelerek kayıp mürettebatın yakınları ziyaret etti.
Vali Mahmut Demirtaş 20'nci dalışın gerçekleştiğini söyleyerek şöyle devam etti, "Arkadaşlarımızı bulana kadar buradayız. Ekiplerin koydukları bir gün veya sayı yok. Tarama bitene kadar buradayız. 20. dalış şuan devam ediyor. Hareket kabiliyeti pek bulunmuyor. Arkadaşlarımız büyük fedakarlık yapıyorlar. Ciddi riskte var. Aramalar devam ediyor, umudumuz bitene kadar aramalara devam edeceğiz. Bugün gemiler, botlar, helikopterlerle aramlar devam etti. Bizim yaptığımız aramanın bir benzeri Balıkesir'de de yapılıyor. Bizim amacımız kayıp mürettebatı bulmak. Makine dairesine girişin zor olması nedeniyle kısa boylu dalgıçların daldığını" ifade etti.
SAS komandoları dahil toplam 30 dalgıç destek veriyor
Arama çalışmalarına Türk Silahlı Kuvvetlerinin Sualtı Savunma komandolarından 4 dalgıçta destek veriyor.
İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı timler ile AFAD, sahil kesimlerinde dürbünler ile arama çalışmalarına katılarak destek veriyor.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursa Valisi Mahmut Demirtaş: 20'nci dalış yapılıyor - Son Dakika
Merkez Bankası, Şubat ayı faiz kararını yarın saat 14.00'da açıklayacak. Piyasaların merakla beklediği faiz kararına ilişkin ekonomistler tek bir tahminde birleşti. Uzmanlar TCMB'nin politika faizini yüzde 45 seviyesinde sabit tutacağını öngördüklerini dile getirdi.
DEM Parti Mardin Milletvekili Beritan Güneş Altın, 21 Şubat Anadil Günü'nde TBMM Genel Kurulu'nda Kürtçe konuşunca mikrofonu kapatıldı. TBMM Başkanvekili Celal Adan, Anayasa gereği konuşmanın Türkçe yapılması gerektiğini söylerken DEM Parti milletvekilleri oturdukları sıralara vurarak tepki gösterdi.
Süper Kupa finalinin Şanlıurfa'da 7 Nisan'da oynanacak olması nedeniyle Süper Lig'te fikstür 1 hafta kaydırıldı. 32. hafta fikstürünün ileri bir tarihte oynanacağı açıklanırken, ligin bitiş tarihi de değişti. Bu kararla birlikte lig 26 Mayıs'ta bitecek.
Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, CHP'nin 31 Mart yerel seçimleri için aday gösterdiği isimler arasında yer alıyor. Yavaş, kendi adını taşıyan resmi sitesinde mal varlığını açıkladı. Ayrıca, seçim harcamalarının CHP Ankara İl Başkanlığı tarafından karşılandığını belirterek diğer belediye başkan adaylarının da mal beyanlarını açıklaması gerektiğini vurguladı.
Emeklilere verilecek bayram ikramiyesinin 3 bin TL'ye yükseltilmesini öngören madde Meclis Adalet Komisyonu'nda kabul edildi. İkramiyeler ise bayramdan önceki hafta olan 1-9 Nisan tarihleri arasında hesaplara geçecek. Diğer ikramiye ödemesi ise Kurban Bayramı öncesi 10-15 Haziran haftasında ödenecek.
Adıyaman'ın Besni ilçesinde bir çiftçi, kırsal alanda yürüyüş yaparken farklı yapıda bir taş buldu. Adıyaman Müze Müdürlüğüne teslim edilen taş Orta Miyosen Dönemi'ne ait balık fosili çıktı. 15 milyon yıl öncesine tarihlenen fosil, koruma altına alındı.
Bu sabah ilk uçuşunu gerçekleştiren ilk savaş uçağımız KAAN'a dünya basını geniş yer verdi. ABD merkezli Bloomberg, ''Uçuş, Türkiye'nin yerli savaş uçağı projesinde dönüm noktası oldu.'' derken, İngiliz Reuters haber ajansı, ''Türkiye'nin özgün geliştirdiği ilk muharip savaş uçağının ilk uçuşu bugün gerçekleşti'' ifadelerini kullandı. Gelişmeyi son dakika duyuran Yunan basını ise KAAN'ın F-35'ten üstün olduğuna dikkat çekti.
Türkiye'nin yeni Washington Büyükelçisi Sedat Önal oldu, New York'taki BM Daimi Temsilciliğine ise Bakan Yardımcısı Ahmet Yıldız getirildi. Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, her iki isme de yeni görevlerini telefonla tebliğ etti.
Sizin düşünceleriniz neler ?