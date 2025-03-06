Konya'da, çalışmanın ve üretmenin kölelik olduğuna inandığını söyleyerek dilencilik yapan Doğan isimli şahsa, Bursalı bir dilenci meydan okudu.
Sosyal medyada gündem olan videoda, Bursalı dilenci, "Her şey ölür, sinyal ölmez" diyen Konyalı dilenci Doğan'a seslenerek, "Bir günde 15 bin lira topladım" dedi.
Cebinden çıkardığı bir tomar parayı kameralar önünde sayan dilencinin görüntüleri izleyenler "Dilenciye para vereceğime sokaktaki kedilere mama alırım", "Dilenciler benden daha güzel para sayıyor", "Gerçekten de tuhaf ve eskimeyen ülke gerçekleri", "Dilenci yerine güvenilir derneklere destek olunmalı" şeklinde yorumlar yaptı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Bursalı dilenci, bir günde kazandığı parayı gösterip Konyalı dilenciye meydan okudu - Son Dakika
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