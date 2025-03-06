Bursalı dilenci, bir günde kazandığı parayı gösterip Konyalı dilenciye meydan okudu

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Ece Gürel sağ bulundu, eşi göz yaşlarını tutamadı! İlk sorusu bu oldu

Konya'da, çalışmanın ve üretmenin kölelik olduğuna inandığını söyleyerek dilencilik yapan Doğan isimli şahsa, Bursalı bir dilenci meydan okudu.

BİR GÜNDE 15 BİN LİRA TOPLADI

Sosyal medyada gündem olan videoda, Bursalı dilenci, "Her şey ölür, sinyal ölmez" diyen Konyalı dilenci Doğan'a seslenerek, "Bir günde 15 bin lira topladım" dedi.

"DİLENCİYE PARA VERECEĞİME..."

Cebinden çıkardığı bir tomar parayı kameralar önünde sayan dilencinin görüntüleri izleyenler "Dilenciye para vereceğime sokaktaki kedilere mama alırım", "Dilenciler benden daha güzel para sayıyor", "Gerçekten de tuhaf ve eskimeyen ülke gerçekleri", "Dilenci yerine güvenilir derneklere destek olunmalı" şeklinde yorumlar yaptı.