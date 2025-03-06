Bursalı dilenci, bir günde kazandığı parayı gösterip Konyalı dilenciye meydan okudu - Son Dakika
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Bursalı dilenci, bir günde kazandığı parayı gösterip Konyalı dilenciye meydan okudu

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''İşimi aşkla yapıyorum'' diyen Konyalı fenomen dilenci Doğan'a meydan okuyan Bursalı dilenci, 1 günde yaklaşık 15.000 TL topladığını açıkladı.

06.03.2025 13:20
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Konya'da, çalışmanın ve üretmenin kölelik olduğuna inandığını söyleyerek dilencilik yapan Doğan isimli şahsa, Bursalı bir dilenci meydan okudu.

BİR GÜNDE 15 BİN LİRA TOPLADI

Sosyal medyada gündem olan videoda, Bursalı dilenci, "Her şey ölür, sinyal ölmez" diyen Konyalı dilenci Doğan'a seslenerek, "Bir günde 15 bin lira topladım" dedi.

"DİLENCİYE PARA VERECEĞİME..."

Cebinden çıkardığı bir tomar parayı kameralar önünde sayan dilencinin görüntüleri izleyenler "Dilenciye para vereceğime sokaktaki kedilere mama alırım", "Dilenciler benden daha güzel para sayıyor", "Gerçekten de tuhaf ve eskimeyen ülke gerçekleri", "Dilenci yerine güvenilir derneklere destek olunmalı" şeklinde yorumlar yaptı.

Bursalı dilenci, bir günde kazandığı parayı gösterip Konyalı dilenciye meydan okudu
Kaynak: Haberler.Com

İnsan Hakları, 3-sayfa, Konya, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Bursalı dilenci, bir günde kazandığı parayı gösterip Konyalı dilenciye meydan okudu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (16)

  • Mustafa Dağdaş:
    İnsanların duygularını sömürüp haksız kazanç sağlayan kim varsa Haram zıkkım olsun 278 2 Yanıtla
  • Deniz Memis:
    Sizin gibi soygunculara para veren insanlar bundan sonra da böyle çıkıp aldığı paralarla şov yapan insanlar vermeyin kardeşim 150 0 Yanıtla
  • Selim Tatar:
    resmen dolandırıcılık ihtiyacı olmayan parayı insanları kandırarak elde ediyorlar daha ağır cezalar verilmeli 118 2 Yanıtla
  • 205622:
    devlet bile bu işi yapmıyor mu IBAN gonderip 64 27 Yanıtla
  • Ali Akkaya:
    ülkede cahil çok olunca normaldir 71 5 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    DİLENCİLERE PARA VERENLER TESCİLLİ ENAYİDİR. 55 4 Yanıtla
  • Mehmet Hamdi Albuz:
    ÇALIŞMAK VE ÜRETMEK KÖLELİKMİŞ...ÇALIŞAN VE ÜRETEN KÖLELER...SİZE SESLENİYORUZ BU TİPLERE PARA VERMEYE DEVAM EDİN EDİN Kİ ENAYİ OLDUĞUNUZ TESCİLLENSİN.. 53 2 Yanıtla
  • Şahabettin Kural:
    Ahir Zaman.. 41 0 Yanıtla
  • Ayhan Tezcan:
    Bundan sonramı allah korusun 40 0 Yanıtla
  • aragorn:
    ŞİMDİ SEN NANEYİ YEMEDİNMİ 36 1 Yanıtla
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