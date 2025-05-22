Büyük Bahis Çetesi Çökertildi - Son Dakika
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Büyük Bahis Çetesi Çökertildi

22.05.2025 18:02
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Kastamonu'da yasa dışı bahis şebekesi çökertildi, 13 şüpheli tutuklandı, 700 milyon TL vurgun.

SIM karttan yola çıkan özel ekip milyonlarca liralık vurgun yapan bahis şebekesini çökertti

KASTAMONU - Türkiye'de yasa dışı bahisle 700 milyon TL civarında gelir elde ettikleri tespit edilen şebekenin üst düzey yöneticileri, Kastamonu merkezli düzenlenen ikinci dalga operasyonla yakalandı. Şüphelilerin 400'den fazla vatandaş adına açılan GSM hattı ve banka hesabını kullanarak faaliyetlerini yürüttüğü ortaya çıktı.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından 2024 yılında gerçekleştirilen yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık operasyonunda gözaltına alınan 13 şüpheli tutuklanmıştı. Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü bünyesinde kurulan özel ekip, soruşturmada ele geçirilen veriler ışığında çalışmalarını derinleştirildi. Ekipler tarafından yasa dışı bahis ve nitelikli dolandırıcılık şebekesinin yurt dışındaki üst düzey yöneticileri takibe alındı. Yürütülen kapsamlı takip neticesinde Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, Türkiye'ye giriş yaptıkları belirlenen 12 şüpheliyi Adana, Nevşehir ve Mersin illerinde 22 adrese düzenlenen eş zamanlı operasyonla gözaltına aldı. Kastamonu'ya getirilen şüpheliler, Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden 5'i adli makamlarca tutuklandı. Firari durumda olan 4 şüphelinin yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği öğrenildi.

SIM karttan yola çıkan ekip şebekeyi çökertti

Devam eden soruşturma çerçevesinde yasa dışı bahis çetesinin yüzlerce kişiyi mağdur ettiği ve faaliyetlerinde 400'den fazla kişiye ait GSM hattı ile banka hesaplarını kullandığı ortaya çıktı. Şebekenin yasa dışı bahisle 700 milyon TL civarında gelir elde ettiği tahmin ediliyor. Çetenin çökertilmesi sürecinin ise bir vatandaşın kendi adına çete üyeleri tarafından GSM hattı açıldığı konusunda suç duyurusunda bulunulması üzerine başlatıldığı öğrenildi.

Kastamonu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından firari şüphelilerin yakalanması, örgütün finansal hareketlerinin daha derin incelenmesi ve mağdurların belirlenmesi için soruşturmanın devam ettiği belirtildi.

Kaynak: İHA

Dolandırıcılık, Kastamonu, Güvenlik, Politika, 3-sayfa, Hukuk, Suç, Son Dakika

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