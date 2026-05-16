Büyük Operasyon: 1021 Gözaltı

16.05.2026 12:40
64 ildeki operasyonda 1021 şüpheli gözaltına alındı, 319'u tutuklandı, 48 milyar değerinde mal varlığına el konuldu.

İçişleri Bakanlığı, polis ekiplerince son 64 ilde, son 5 günde icra edilen 'Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis' suçlarına yönelik düzenlenen operasyonlarda bin 21 şüphelinin gözaltına alındığını bildirdi. 319 kişinin tutuklandığı operasyonlarda, 48 milyar 16 milyon lira değerindeki para ve mal varlığına da el konulduğu belirtildi.

Bakanlıktan operasyonla ilgili yapılan açıklamada "Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı, MASAK ve Cumhuriyet Başsavcılıkları koordinesinde; İl Emniyet Müdürlükleri Siber Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüklerince yapılan çalışmalar sonucu; 64 ilde, son 5 günde 'Nitelikli Dolandırıcılık, Çevrim İçi Çocuk Müstehcenliği ve Tacizi, Yasa Dışı Bahis' suçlarına yönelik operasyonlar düzenlendi. Operasyonlarda bin 21 şüpheli yakalandı. 319'u tutuklandı. 192'si hakkında adli kontrol hükümleri uygulandı. Diğerlerinin işlemleri devam ediyor. Operasyonlar sonucu; yaklaşık 48 milyar 16 milyon lira değerindeki para ve mal varlığına el konuldu" ifadeleri kullanıldı.

Çok sayıda suça karıştıkları belirtildi

Zanlıların işledikleri suçların da yer verildiği açıklamada, "Yakalanan şüphelilerin, yasa dışı bahis ve kumar oynattıkları, yasa dışı bahis sitelerinde para nakline aracılık ettikleri, müstehcen çocuk görüntüsü barındırdıkları, vatandaşlarımızın mobil bankacılık hesaplarına erişim sağlayarak haksız kazanç sağladıkları, sosyal medya platformları ve oltalama (phishing) siteleri üzerinden 'yasal bahis kuponu, araç kiralama/kapora bedeli, TOKİ sosyal konut projeleri, akıllı telefon/ev aletleri ve yatırım ortaklığı' temalarını kullanarak vatandaşlarımızı dolandırdıkları, suçtan elde edilen gelirleri, elektronik para ve ödeme kuruluşları, bankalar, döviz büroları ve kripto varlık hizmet sağlayıcıları aracılığıyla, profesyonel aklama sistemi üzerinden paranın yönünü değiştirdikleri, gizledikleri ve akladıkları tespit edildi" ifadeleri yer aldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

