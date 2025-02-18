Evinin önünde kalbinden vurularak öldürüldü - Son Dakika
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Evinin önünde kalbinden vurularak öldürüldü

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Büyükçekmece'de bekar evinde kalan adam, daire kapısına gelen bir şahıs tarafından silahla kalbinden vurularak öldürüldü. Kanlar içerisinde salona kadar gelen adam, evdeki arkadaşlarına "Vuruldum" dedikten sonra yere düştü. Bu esnada daire bulunanlardan biri koşarak evden kaçtı. Olayla ilgili 5 kişi gözaltına alındı.

18.02.2025 11:11
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İstanbul'un Büyükçekmece ilçesinde Atatürk Caddesi'nde vahşet yaşandı. İddiaya göre, 4 katlı binanın üst katında arkadaşlarıyla beraber yaşayan Koray Kazancıoğlu (31) daire kapısına gelen bir şahısla henüz bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma esnasında şüpheli şahıs, Kazancıoğlu'nu silahla kalbinden vurdu.

"VURULDUM" DEYİP YERE YIĞILDI

Kanlar içerisinde salona kadar gelen Kazancıoğlu, evde bulunan arkadaşlarına "Vuruldum" dedikten sonra yere düştü. Bu sırada iddiaya göre dairede bulunan bir kişi ise koşarak evden kaçtı. Silah seslerini duyan çevredeki vatandaşlar ise 112'ye ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alarak olayla ilgili inceleme başlattı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Sağlık ekipleri kalbinden vurulduğu tespit edilen Kazancıoğlu'nun olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Polis ekiplerinin incelemelerinin ardından Kazancıoğlu'nun cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu Morgu'na götürüldü. Otopsi işlemlerinin tamamlanmasından sonra Kazancıoğlu'nun cenazesi ailesi tarafından teslim alındı. Kuba Cami'inde kılınan cenaze namazının ardından Koray Kazancıoğlu'nun cenazesi Silivri Alipaşa Mezarlığı'nda toprağa verildi.

5 KİŞİ GÖZALTINDA

Cinayetle ilgili A.K., Ö.Ç., E.D., M.D. ile E.Ç. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Olaya ilişkin polis ekiplerinin başlattığı çalışmalar sürüyor. Kazancıoğlu'nun neden öldürüldüğü ise yapılacak olan sorgulamalar sonrasında ortaya çıkacak.

Kaynak: İHA, DHA

Evinin önünde kalbinden vurularak öldürüldü
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Evinin önünde kalbinden vurularak öldürüldü - Son Dakika

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    Yorumlar (1)

  • süleyman hakan gökşen:
    vuranı da aynı şekilde cezalandıracaksın ki, bir daha hiç kimse böyle davranmasın.. 50 1 Yanıtla
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