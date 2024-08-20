Büyükşehirin dozerleri mahalleyi yanmaktan kurtardı - Son Dakika
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Büyükşehirin dozerleri mahalleyi yanmaktan kurtardı

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Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes'te başlayıp, Salihli'ye kadar ulaşan yangının söndürülmesi için seferber oldu. Yangının etkili olduğu yerlerden biri de Salihli ilçesine bağlı Kale mahallesiydi. Büyükşehir Belediyesi yangının tarım arazileri ve ormanlık alan üzerinden mahalle merkezine girmemesi için büyük çaba sarf etti. Mahalle Muhtarı Yıldıray Bozdağ ise, 'Ferdi Başkanımızdan Allah razı olsun. Bir sözümüzü iki etmedi. Büyükşehir'in dozeri gelmemiş olsaydı yangın mahallenin içine girecekti. Kale mahallesinde evler yanmadıysa bu, Ferdi Başkanımın da başarısıdır' dedi.

20.08.2024 17:26  Güncelleme: 17:38
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Büyükşehirin dozerleri mahalleyi yanmaktan kurtardı

Muhtar Bozdağ: "Kale mahallesinde evler yanmadıysa bu Ferdi Başkanımın da başarısıdır"

MANİSA - Manisa Büyükşehir Belediyesi, Gördes'te başlayıp, Salihli'ye kadar ulaşan yangının söndürülmesi için seferber oldu. Yangının etkili olduğu yerlerden biri de Salihli ilçesine bağlı Kale mahallesiydi. Büyükşehir Belediyesi yangının tarım arazileri ve ormanlık alan üzerinden mahalle merkezine girmemesi için büyük çaba sarf etti. Mahalle Muhtarı Yıldıray Bozdağ ise, "Ferdi Başkanımızdan Allah razı olsun. Bir sözümüzü iki etmedi. Büyükşehir'in dozeri gelmemiş olsaydı yangın mahallenin içine girecekti. Kale mahallesinde evler yanmadıysa bu, Ferdi Başkanımın da başarısıdır" dedi.

Manisa Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı ve diğer birimlerdeki saha ekipleriyle Gördes ilçesinde başlayıp, Salihli ilçesine kadar ulaşan orman yangının söndürülmesi için tüm imkanlarını seferber etti. Ormanlık alandan mahallelere yangının ulaşmaması için büyük çaba sarf eden Manisa Büyükşehir Belediyesi Salihli ilçesine bağlı Kale mahallesinin büyük bir felaket yaşamasının önüne geçti. Manisa Büyükşehir Belediyesinin dozerleri ile mahallenin etrafını saran alevlerin önü kesildi.

"Büyükşehir'in dozeri gelmemiş olsaydı yangın köyün içine girecekti"

Kale Mahalle Muhtarı Yıldıray Bozdağ, "Asrın felaketini yaşadık. Biz, televizyonlarda görüyorduk ama inanamıyorduk. Kendimiz yaşadık bunu. 2 gün çok kötü geçti. 2 gün boyunca bütün orman sahalarım yandı. Allah herkese sabır versin. Zeytinlikler, tarım arazileri, ormanlarımız yandı" dedi. Büyükşehir Belediyesinin dozer ile yangını durdurduğu noktada yapılan çalışmayı anlatan Mahalle Muhtarı Yıldıray Bozdağ, Büyükşehir Belediye Başkanı Ferdi Zeyrek'e teşekkür etti. Bozdağ, "Yangın evlere gelmek üzereydi. Dozerin müdahale ettiği yer burasıydı. Ferdi Başkanımızdan Allah razı olsun. Bir sözümüzü iki etmedi. Kale köyde evler yanmadıysa Ferdi Başkanımın başarısıdır bu. Görüyorsunuz, Büyükşehir'in dozeri gelmemiş olsaydı yangın mahallenin içine girecekti. Burası çok kilit noktaydı. Köyü tehdit eden nokta burasıydı" ifadelerini kullandı.

Mahalle sakinlerine yemek, ayran ve su dağıtıldı

Manisa Büyükşehir Belediyesi, Mobil İkram Aracı ile mahallede yemek dağıtımı da gerçekleştirdi. Mahalle sakinleri yapılan yardımlar için teşekkür etti.

Kale Mahallesi sakinlerinden Sakin Zeybek, "Arazilerimiz gitti ama köyümüz kurtuldu. Herkesten Allah razı olsun. Yeme, içme konusunda yardım gördük" derken, Cevriye Ceylan, "Evlerimiz yanmadı, canlarımızı zor kurtardık. Aşımızı, ekmeğimizi getirdiler. Yedirdiler, içirdiler. Çayımızı, kahvemizi getirdiler" dedi.

Büyükşehirin dozerleri mahalleyi yanmaktan kurtardı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Büyükşehirin dozerleri mahalleyi yanmaktan kurtardı - Son Dakika

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