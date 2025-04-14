Sosyal medyadan çocuklara cinsel içerikli mesajlar attığı iddia edilen artistik buz pateni sporcusu Ali Efe Güneş hakkında, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca soruşturma başlatıldı.
Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca, sosyal medyadan çocuklara cinsel içerikli mesajlar attığı iddia edilen artistik buz pateni sporcusu Ali Efe Güneş hakkında 'cinsel istismar', 'cinsel taciz' ve 'tehdit' suçlarından soruşturma başlatıldı.
Güneş hakkında gözaltı kararı verildiği öğrenildi. - ANKARA
Son Dakika › 3.Sayfa › Buz Patenci Güneş'e Cinsel Taciz Soruşturması - Son Dakika
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