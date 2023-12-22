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ByLock Kullanan FETÖ Üyesi Bursa'da Yakalandı - Son Dakika
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ByLock Kullanan FETÖ Üyesi Bursa'da Yakalandı

Ardahan Emniyeti tarafından takip edilen ve hakkında FETÖ üyeliğinden 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.S., Bursa'da yakalandı. O.S., Ardahan Üniversitesi'nde sorumlu abi faaliyetleri yürüttüğü ve ByLock kullandığı tespit edilen bir şahıstır.

ByLock Kullanan FETÖ Üyesi Bursa\'da Yakalandı
22.12.2023 - 01:07,
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ByLock kullandığı tespit edilen ve hakkında FETÖ terör örgütü üyeliğinden 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan O.S. Ardahan Emniyetinin takibi sonucunda Bursa'da yakalandı.

Hakkında silahlı terör örgütüne üye olmak suçuyla 6 yıl 10 ay kesinleşmiş hapis cezası bulunan ve FETÖ terör örgütüne bağlı olarak Ardahan Üniversitesi'nde sorumlu abi faaliyetleri yürüttüğü şeklinde hakkında bilgiler bulunan, ayrıca Ardahan'da imam olarak görevliyken KHK kapsamında kamu görevinden çıkarılan ve ByLock kullandığı tespit edilen O.S. isimli şahsın Bursa'da bulunduğunun tespit edilmesi üzerine Ardahan il Emniyet müdürlüğü ile Bursa İl Emniyet Müdürlüğü arasında kurulan koordine sonucu, O.S. isimli hükümlü bugün Bursa'da yakalanarak gözaltına alındı. - ARDAHAN

Kaynak: İHA
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Son Dakika 3.Sayfa ByLock Kullanan FETÖ Üyesi Bursa'da Yakalandı - Son Dakika


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