C plaka esnafı ABB önünde 200 plakanın 3 yıllık kiralama ihalesinin iptalini istedi

Ankara'da C plaka sahibi servisçi esnafı, 200 plakanın 3 yıl süreyle kiralanmasına yönelik ihalenin iptal edilmesi için Ankara Büyükşehir Belediyesi (ABB) önünde basın açıklaması yaptı.

Ankara'da C plaka sahibi servisçi esnafı, ABB araç kiralama yöntemine karşı çıkarak belediye önünde basın açıklaması gerçekleştirdi. 200 kişilik C plaka servis esnafının katılımıyla gerçekleştirilen eylemde uygulamanın sektörde faaliyet gösteren esnafın ekonomik geleceği ve mesleki hakları üzerindeki etkilerine dikkat çekilerek araç kiralama yönteminden vazgeçilmesi çağrısı yapıldı.

200 adet c plaka 3 yıl süreyle kiralama ihalesinin iptal edilmesi talep edildi

200 adet yeni C plaka kiralama ihalesi ve buna bağlı gelişmeler hakkında basın açıklamasını gerçekleştiren C Plaka Yol Arkadaşları Dayanışma Ağı İnisiyatifi Kurucusu Vedat Ağtaş, "Ansızın 300 plaka ihalesiyle başlayan süreç, halk otobüslerinin nevi değişikliği adı altında gündeme sunulmuştur. Arkasından S plakaların merkezde çalışması ve okul sezonunda merkezdeki okullarda çalıştırılması gündeme alındı. Bunun arkasından 171 C plakası ihaleye çıkartılmış, bunun da mahkeme kararıyla durdurulmasından önce 500 C plaka kiralanması gündeme alındı. Sonra kimle, nerede, ne zaman yapıldığı belli olmayan pazarlık sürecinden sonra 200 C plakasının 3 yıl süreyle kiralanmasının görüşülmesi belediye meclisi kararına bağlanmıştır" açıklamasında bulundu.

Uygulamanın esnaf üzerindeki muhtemel etkilerinin açıklanması çağrısında bulunuldu

200 adet C plakanın 3 yıllığına kiralanması girişiminden vazgeçilmesini ve buna ilişkin ihale sürecinin iptal edilmesini talep ettiklerini ifade eden Ağtaş, plaka ihtiyacının hangi verilere göre belirlendiğini ve uygulamanın esnaf üzerindeki muhtemel etkilerinin açıklanması konusunda çağrıda bulundu.

Basın açıklaması C plaka esnafının Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne dilekçe bırakmasıyla son buldu.