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Cadde ortasına elektrik akımına kapıldı

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Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde elektrik akımına kapılan 40 yaşındaki 3 çocuk babası Nihat Güney hayatını kaybetti. Güney'in ölümünün ihmal kaynaklı olabileceğini belirten aile yakınları ise olayın araştırılmasını istedi. Olay, 30 Temmuz Salı günü 04.10 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Gündüzbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Cevdet Yavuz Caddesi üzerinde yerde hareketsiz bir şekilde yatan bir kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde ismi Nihat Güney olduğu tespit edilen şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgede bulunan aydınlatma direğinde akıma kapıldığı tespit edilen şahsın cenazesi olay yeri ile adli tıp kurumundaki incelemenin ardında ailesine teslim edilerek, Gündüzbey Mahallesi'nde defin edildi. Kardeşinin ölümüne ilişkin ortaya atılan iddiaları kabul etmediklerini belirten Hikmet Güney, olayda ihmal olabileceğini kaydederek konunun araştırılmasını istedi. Olay yerinde kardeşi ile birlikte birden fazla kişinin bulunduğunu ileri süren Hikmet Güney, aydınlatma direğinde meydana gelen kaçak sonucu da Nihat Güney'in hayatını kaybetmiş olabileceğini ifade ederek, kardeşinin ölümüne dair ortaya atılan iddiaları kabul etmediklerini söyledi.

01.08.2024 10:36
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Cadde ortasına elektrik akımına kapıldı

Akıma kapılan şahsın ölümünde ihmal iddiası

MALATYA - Malatya'nın Yeşilyurt ilçesinde elektrik akımına kapılan 40 yaşındaki 3 çocuk babası Nihat Güney hayatını kaybetti. Güney'in ölümünün ihmal kaynaklı olabileceğini belirten aile yakınları ise olayın araştırılmasını istedi.

Olay, 30 Temmuz Salı günü 04.10 sıralarında Yeşilyurt ilçesine bağlı Gündüzbey Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Mehmet Cevdet Yavuz Caddesi üzerinde yerde hareketsiz bir şekilde yatan bir kişiyi görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye polis ile sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri yaptıkları kontrolde ismi Nihat Güney olduğu tespit edilen şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bölgede bulunan aydınlatma direğinde akıma kapıldığı tespit edilen şahsın cenazesi olay yeri ile adli tıp kurumundaki incelemenin ardında ailesine teslim edilerek, Gündüzbey Mahallesi'nde defin edildi.

"Aydınlatma direğinde kaçakta olabilir"

Kardeşinin ölümüne ilişkin ortaya atılan iddiaları kabul etmediklerini belirten Hikmet Güney, olayda ihmal olabileceğini kaydederek konunun araştırılmasını istedi.

Olay yerinde kardeşi ile birlikte birden fazla kişinin bulunduğunu ileri süren Hikmet Güney, aydınlatma direğinde meydana gelen kaçak sonucu da Nihat Güney'in hayatını kaybetmiş olabileceğini ifade ederek, kardeşinin ölümüne dair ortaya atılan iddiaları kabul etmediklerini söyledi.

Kaynak: İHA

Gündüzbey, Yeşilyurt, Malatya, Çocuk, 3.Sayfa, Yaşam, Güncel, Son Dakika

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