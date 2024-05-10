Cadde ortasında bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika
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Cadde ortasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki grup arasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı. Tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle ismi öğrenilemeyen 2 kişi bıçaklandı. Saldırganlar kaçarken, polis olayla ilgili çalışma başlattı.

10.05.2024 23:05
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Cadde ortasında bıçaklı kavga: 2 yaralı

KOCAELİ - Kocaeli'nin Gebze ilçesinde iki grup arasında cadde ortasında çıkan bıçaklı kavgada 2 kişi yaralandı.

Olay, saat 18.00 sıralarında Hacı Halil Mahallesi Körfez Caddesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, iki grup arasında bilinmeyen bir sebeple tartışma çıktı. Büyüyen tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle ismi öğrenilemeyen 2 kişi bıçaklandı. Saldırganlar kaçarken, çevredeki vatandaşlar 112 Acil Çağrı Merkezi'ne ihbarda bulundu. İhbar üzerine adrese sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan 2 yaralı ambulanslara çevre hastanelere sevk edildi.

Polis saldırganları yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Cadde ortasında bıçaklı kavga: 2 yaralı - Son Dakika

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