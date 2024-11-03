Cadılar Bayramı şakası sanıp eline aldığı şey kesik baş çıktı - Son Dakika
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Cadılar Bayramı şakası sanıp eline aldığı şey kesik baş çıktı

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İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da bir kişi, Cadılar Bayramı şakası olduğunu düşünerek yerdeki kopmuş insan kafasını aldı. Durumun polise ihbar edilmesinin ardından olay yerine gelen ekipler kesik başın bir trafik kazası sırasında hayatını kaybeden kişiye ait olduğunu belirledi.

03.11.2024 13:17
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İskoçya'nın başkenti Edinburgh'da yaşanan bir olaya ilişkin görüntüler dünya basınında geniş yankı uyandırdı. Cadılar Bayramı şakası sanarak sokak ortasında eline aldığı şeyin kesik bir baş olduğunu fark eden şahıs büyük panik yaşadı.

POLİS OLAY YERİNE İNTİKAL ETTİ

Durumun polise ihbar edilmesi sonrasında olay yerine intikal eden ekipler kesik başın aynı saatlerde yaşanan bir trafik kazasıyla bağlantılı olduğunu tespit etti.

ÇOK SAYIDA GECE KULÜBÜ KAPATILDI

3 caddeyi trafiğe kapatıp çok sayıda gece kulübüne kepenk kapattıran polisin bölgede çadır kurup olayın detaylarını araştırdığı öğrenildi.

Cadılar Bayramı şakası sanıp eline aldığı şey kesik baş çıktı

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Son Dakika 3.Sayfa Cadılar Bayramı şakası sanıp eline aldığı şey kesik baş çıktı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (5)

  • Murat Sert:
    boyle igrenc haberleri turkiyede yayinlamayin.insanlar etkileniyor.göre görede eyleme dönusuyor. 15 1 Yanıtla
  • Murat Çil:
    al sana cadılar bayramı, bir daha cadılar bayramı kutlamaz bu arkadaşlar 15 1 Yanıtla
  • Emre Öztürk:
    erken seçim istiyoruz 2 10 Yanıtla
  • Komutan Logard:
    Vücudu kafasız mı götürmüşler. :D 1 0 Yanıtla
  • Cesur Yürek:
    Kabak sanmış kesin londrada kutlandı 0 0 Yanıtla
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