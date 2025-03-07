Çakar Cezasıyla İflas Eden Sürücüden Uyarı

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138 bin lira çakar cezası alan sürücü: "Kimse çakar kullanmasın"

Adana'da bir kamyon sürücüsü 138 bin lira çakar ceza alıp ehliyetine ve kamyonuna el konulunca, "Çakar ben kamyonu satın aldığımda vardı. Cezası olduğunu bilsem çıkarırdım. Ben işsiz kaldım kimse çakar kullanmasın" dedi

ADANA - Adana'da bir kamyon sürücüsü 138 bin lira çakar ceza alıp ehliyetine ve kamyonuna el konulunca, "Çakar ben kamyonu satın aldığımda vardı. Cezası olduğunu bilsem çıkarırdım. Ben işsiz kaldım kimse çakar kullanmasın" dedi.

Edinilen bilgiye göre olay merkez Seyhan ilçesine bağlı Camuzcu Mahallesinde meydana geldi. İddiaya göre 38 yaşındaki Cüneyt Tekin, 1 Mart günü kamyonu ile narenciye taşırken, uygulama noktasına denk gelince polis tarafından durduruldu. Polis Tekin'e kamyonunda sarı çakar bulunduğu için 138 bin lira para cezası uyguladı. Ayrıca Tekin'in ehliyetine el konulup, kamyonu da yediemine çekildi.

Tekin, çakarın cezası olduğunu bilmediğini gece aydınlatma için kullandığını belirterek, "Ben kamyonu 1.5 yıl önce aldım. Çakarı ben taktırmadım üzerinde vardı. Bu kadar ağır cezası olduğunu bilsem çakarı çıkarırdım. Hem 138 bin lira ceza yazıldı. Hem ehliyetim gitti hem de kamyonum gitti. İşsiz kaldım üstelik bu borcu ödeyecek param yok" diye konuştu.

Tekin, kamyon sürücülerinin aydınlatma için çakar kullandığını anlatarak, "Kimse artık çakar kullanmasın. Tüm sürücülere sesleniyorum çakarı olanlarda kamyonundan çıkarsın. Ben bundan sonra asla çakarlı araç sürmem" dedi.