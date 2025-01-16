Çakarlı Araç Sürücüsü Üsküdar'da Yakalandı - Son Dakika
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Çakarlı Araç Sürücüsü Üsküdar'da Yakalandı

İstanbul'da 'dur' ihtarına uymayan çakarlı araç sürücüsü, sahte polis kimliği ile yakalandı.

16.01.2025 22:13
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İstanbul'da "dur" ihtarına uymayan çakarlı araç sürücüsü yakalandı

İSTANBUL - İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, İstanbul'un Üsküdar ilçesinde trafik polislerinin "dur" ihtarına uymayan çakarlı otomobil sürücüsünün yakalandığını bildirdi. Yakalanan şüphelinin üzerinden çıkan polis kimliği ile kullandığı çakarların ise sahte olduğu belirtildi.

Sosyal medya hesabından konuyla ilgili açıklamalarda bulunan İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, "İstanbul Üsküdar'da trafik denetimi yapan polis ekiplerinin 'dur' ihtarına uymayan 'çakarlı' bir araç, derhal takibe alındı. Sürücünün kaçmaya çalışması üzerine başlatılan takipte, polis ekiplerimiz kaçan aracı durdurarak sürücüyü yakaladı. Yapılan incelemelerde sürücünün 27 yaşındaki M.F.K. olduğu ve üzerinden çıkan polis kimliği ile aracındaki çakarların sahte olduğu belirlendi. Gözaltına alınan şahıs, işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edildi" ifadelerine yer verdi.

"Vatandaşlarımızın güvenliğini hiçe sayanlara göz açtırmayacağız"

Görevini icra eden polislere tebrik dileklerini ileten Bakan Yerlikaya, "Sahte çakar kullanarak trafik kurallarını hiçe sayanlar ile denetimden kaçarak vatandaşlarımızın güvenliğini hiçe sayanlara göz açtırmayacağız. Trafikte sahte çakar kullanımını bitirmeye kararlıyız. Kahraman polislerimizi tebrik ediyorum. 7/24 görevlerinin başındalar. Allah yardımcınız olsun" ifadelerini kullandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çakarlı Araç Sürücüsü Üsküdar'da Yakalandı - Son Dakika

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