Çaldıkları 52 kilo enerji nakil kablosunu satarken yakalandılar

Muğla'da inşaatta çalışan genç ölü bulundu

Muğla'nın Milas ilçesinde bir inşaatta çalışan genç, kaldığı lojmanda ölü olarak bulundu. Arkadaşları tarafından asılı halde bulunan genç, sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde hayatını kaybettiği tespit edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.