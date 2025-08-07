Çalışanlar yorgunluktan bayılırken ünlü zincir marketten tepki çeken karar

Türkiye'nin ünlü zincir marketlerinde birkaç personelin yapacağı işi tek başına yapmak zorunda bırakılan çalışanların yorgunluktan bayıldığı görüntüler gündemdeki yerini koruyor.

Görev tanımlarında olmayan işler nedeniyle her gün yeni bir personelin isyan ettiği ve ağlama krizine girdiği güvenlik kamerası görüntülerinin ardından zincir marketler bu konuda bir adım atmaları yönündeki çağrılara da olumsuz yanıt verdi.

ZİNCİR MARKETTEN CEZA GİBİ KARAR

İşçilerin şartlarında iyileştirmeye gitmesi talep edilen ünlü marketler bu istekleri yanıtsız bırakırken ceza gibi bir hamlede bulundu.

ÇALIŞMA SAATLERİNİ UZATTILAR

Halihazırda oldukça ağır şartlarda çalışan market işçilerine, bir darbe de çalışma saatlerinden geldi. Türkiye'nin 81 ilinde hizmet veren ve binlerce şubesi bulunan zincir market devi, rakiplerinin önüne geçmek amacıyla çalışma saatlerini uzatma kararı aldı.

PERSONELİN MESAİ SÜRESİ UZATILDI

Mağaza kapanış saatini 22.00 olarak değiştiren market zinciri aldığı kararla birlikte mevcut personelin mesai süresini de uzatılmış oldu.