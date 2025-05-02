Çalıştığı zincir markette mesai arkadaşı tarafından darbedildi - Son Dakika
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Çalıştığı zincir markette mesai arkadaşı tarafından darbedildi

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Muğla'nın Bodrum ilçesinde zincir markette çalışan 23 yaşındaki genç bir kadın, mesai arkadaşı tarafından darbedildi. İş yerinin güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde şahsın genç kadının üzerine yürüyüp yumruğunu gösterdiği ve boğazını sıkarak darbettiği görülüyor.

02.05.2025 13:00
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, zincir markette çalışan Birsen D.'nin (23), mesai arkadaşı Abdullah K. (25) tarafından darbedildiği anlar, iş yerinin güvenlik kamerasına anbean yansıdı.

Olay, önceki gün saat 13.00 sıralarında, Bahçelievler Mahallesi'ndeki zincir markette meydana geldi. Birsen D., kasada çalışırken iş arkadaşı Abdullah K. ile aralarında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

BOĞAZINI SIKIP DARBETTİ

Abdullah K., Birsen D.'nin üzerine yürüyüp yumruğunu gösterdi, ardından boğazını sıkıp darbetmeye başladı. O anlar, marketin güvenlik kamerasına yansıdı.

İFADESİNİN ARDINDAN SERBEST BIRAKILDI

Birsen D., olayın ardından jandarmaya gidip, Abdullah K.'den şikayetçi oldu. Gözaltına alınan Abdullah K., ifadesinin ardından serbest bırakıldı.

Çalıştığı zincir markette mesai arkadaşı tarafından darbedildi
Kaynak: DHA

Güvenlik, 3-sayfa, Bodrum, Muğla, Hukuk, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çalıştığı zincir markette mesai arkadaşı tarafından darbedildi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (4)

  • Serkan Yalçın:
    haketmistir dili uzun gahbe 42 84 Yanıtla
  • MERAK Ettiğimden?:
    Kim bilir o çocuğu bu duruma sokacak neler yaşattın ne mobingler uyguladın. Erkek arkadaşın ne olursa olsun yapmaması gereken bir davranış ama insanın gözü karardı mı, kontrolden çıkabiliyor. Ben de bu üç harfli marketlerde çalıştım çok iyi bilirim 16 3 Yanıtla
  • emre:
    İlk darp eden kişi videoda görüldüğü üzere kadın. Erkek her ne kadar tasvip edilmeyecek bir hareket olarak elini kaldırmış olsa da kadına vurmuyor. Kadın erkeğe vurmaya başlayınca erkek de karşılık veriyor. Tabiiki konuşarak çözümlemek varken bu görüntüler hiç hoş değil. Ama videodan da anlaşıldığı üzere, direkt olarak erkeğe yüklenmemek gerekli. Eğri oturup doğru konuşalım. 13 3 Yanıtla
  • Şevki Sünger:
    ilk vuran kadın . kadınları nasıl bu hale getirdiler 0 0 Yanıtla
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