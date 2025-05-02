Çalıştığı zincir markette mesai arkadaşı tarafından darbedildi

emre:

İlk darp eden kişi videoda görüldüğü üzere kadın. Erkek her ne kadar tasvip edilmeyecek bir hareket olarak elini kaldırmış olsa da kadına vurmuyor. Kadın erkeğe vurmaya başlayınca erkek de karşılık veriyor. Tabiiki konuşarak çözümlemek varken bu görüntüler hiç hoş değil. Ama videodan da anlaşıldığı üzere, direkt olarak erkeğe yüklenmemek gerekli. Eğri oturup doğru konuşalım.