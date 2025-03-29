Çamaşır Makinesinin Altındaki Suç Tüneli - Son Dakika
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Çamaşır Makinesinin Altındaki Suç Tüneli

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Rize'de 4 yıl boyunca aranan şüpheli, evinin altındaki tünelde yakalandı. Kaçış hazırlığı yapmış.

29.03.2025 15:34
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Çamaşır makinasının altından 'suç tüneli' çıktı

4 yıldır aranan şüpheli evinin altında bulunan gizli tünelde yakalandı

RİZE - Rize'de 4 yıldır aranan şüpheli şahıs jandarmanın titiz çalışmasıyla evinin altında bulunan gizli tünelde yakalandı.

Olay Ardeşen ilçesine bağlı Kurtuluş köyünde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 'birden fazla kişi tarafından silahla yağma, kasten yaralama, hakaret, görevi yaptırmamak için direnme ve tehdit' suçlarından 2021 yılından bu yana firari olarak aranan 51 yaşındaki İ.H.'nin yakalanmasına yönelik çalışma başlatıldı. İ.H.'nin kendisine yapılacak operasyonlara karşı hazırlık içerisinde olduğu, kaçış için gizli tünel hazırladığı ve evin etrafını kameralar ile takip ettiği tespit edildi. Jandarmanın titizlikle yürüttüğü operasyonun ardından İ.H. ikametinin alt kısmında hazırladığı gizli tünelden ağaçlık alana kaçmaya çalıştığı sırada görevli jandarma personelince yakalanarak gözaltına alındı. İ.H.'nin tünelin girişini çamaşır makinesinin altında gizlediği, çamaşır makinesinin raylı sistem ile kenara kaydırarak tünele giriş yapılabildiği görüldü.

Öte yandan titizlikle ve planlı şekilde yürütülen aramada; ikametgahın kaçak silah atölyesi olarak da kullanıldığı tespit edilirken zula olarak tabir edilen gizli bölmelere saklanmış 7 adet 9mm ruhsatsız tabanca, 22 adet yarı mamul tabanca gövdesi, 22 adet yarı mamul tabanca üst kapağı, 22 adet yarı mamul tabanca namlusu, 44 adet tabanca kabze kapağı, 35 adet tabanca yayı, 10 adet icra mili, 12 adet yarı mamul tetik tertibatı, 12 adet tabanca pimi, 12 adet yarı mamul horoz tertibatı, 22 adet tabanca şarjörü, 48 adet 9mm tabanca fişeği, 2 adet dizüstü bilgisayar ve 17 adet yasak yayın kapsamında kitap ele geçirildi. Bütün mücadelelerin rağmen jandarmadan kaçamayan şüpheli İ.H. hakkında adli işlemler tamamlanarak çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çamaşır Makinesinin Altındaki Suç Tüneli - Son Dakika

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