Camda mahsur kaldı, yardımına itfaiye koştu - Son Dakika
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Camda mahsur kaldı, yardımına itfaiye koştu

Sivas'ta bir apartmanın penceresinin dışında mahsur kalan genci itfaiye ekipleri kurtardı. İtfaiye ekipleri, gencin düşme ihtimalini göz önüne alarak yere şişme yatak kurdu ve güvenli bir şekilde genci indirdi. Gencin sağlık durumu iyi olduğu belirlendi.

31.08.2024 22:26
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Camda mahsur kaldı, yardımına itfaiye koştu

SİVAS - Sivas'ta bir apartmanın penceresinin dışında mahsur kalan genci itfaiye ekipleri kurtardı.

Edinilen bilgileri göre olay, Ali Baba Mahallesi 42-58. Sokak'ta meydana geldi. T.K. isimli genç, oturduğu evin penceresinin dışında bilinmeyen bir nedenle mahsur kaldı. Durumun haber verilmesi üzerine olay yerine giden itfaiye ekipleri, 3. katta mahsur kalan gencin düşme ihtimalini göz önüne alarak yere şişme yatak kurdu. Bir yandan da merdivenle gence ulaşmaya çalışan ekipler, güvenli bir şekilde genci yere indirmeyi başardı. Ambulansa alınarak kontrolleri yapılan gencin sağlık durumunun iyi olduğu gözlendi.

Kaynak: İHA

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