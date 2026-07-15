Cami Bahçesinde Vandallık Olayı - Son Dakika
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Cami Bahçesinde Vandallık Olayı

Cami Bahçesinde Vandallık Olayı
15.07.2026 09:59
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Kütahya'da gençler, bir caminin sulama fıskiyelerine zarar vererek vandallık yaptı. Olay kamerada.

Kütahya'da bir caminin bahçesinde meydana gelen vandallık olayı güvenlik kameralarına yansıdı. Cami bahçesindeki çimlerin sulanmasında kullanılan sulama fıskiyeleri, bir grup genç tarafından kasıtlı olarak kırıldı.

Edinilen bilgilere göre, olay Evliya Çelebi Mahallesi'ndeki Kevser Camii avlusunda yaşandı. Güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen cami görevlileri, avluya giren 5 gencin bahçede bulunan sulama fıskiyelerine tekme atarak ve çeşitli şekillerde zarar verdiğini belirledi. Gençlerin olayın ardından bölgeden uzaklaştığı öğrenildi.

Sabah saatlerinde sulama sistemindeki hasarı fark eden görevlilerin güvenlik kamerası kayıtlarını incelemesiyle olayın detayları ortaya çıktı. Görüntülerde, şüphelilerin fıskiyelere bilinçli şekilde zarar verdiği açıkça görülürken, kırılan fıskiyeler nedeniyle cami bahçesindeki sulama sisteminin kullanılamaz hale geldiği belirtildi.

Cami yönetimi tarafından hazırlanan güvenlik kamerası kayıtlarının emniyet birimlerine teslim edileceği öğrenildi. Polis ekiplerinin görüntülerden kimlik tespiti yaparak olaya karışan şüphelileri belirlemek için çalışma başlatması bekleniyor.

Cami görevlileri, kamu malına zarar veren bu tür olayların üzüntü verici olduğunu ifade ederek, sorumluların bir an önce tespit edilmesini istedi. Olayla ilgili inceleme sürüyor. - KÜTAHYA

Kaynak: İHA

Güvenlik, 3. Sayfa, Kütahya, Yaşam, Cami, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Cami Bahçesinde Vandallık Olayı - Son Dakika

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