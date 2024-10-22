Cami imamı, elebaşının ölümünü böyle kutladı - Son Dakika
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Cami imamı, elebaşının ölümünü böyle kutladı

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Bursa'da bir cami imamı, Fetullahçı Terör Örgütü elebaşı Fetullah Gülen'in ölümünü kutlamak için lokma dağıttı. Vatandaşlar, bu kutlamaya büyük ilgiyle karşıladı.

22.10.2024 15:35  Güncelleme: 15:55
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Bursa'nın İnegöl ilçesinde bir cami imamı, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) elebaşı Fetullah Gülen'in ölümü nedeniyle lokma dağıttırdı.

Cami imamı, elebaşının ölümünü böyle kutladı

İnegöl'de bir camide görevli olan imam hatip, FETÖ lideri Fetullah Gülen'in ölümü nedeniyle ilçe merkezinde lokma dağıttırdı. Vatandaşlar lokma dağıtımına yoğun ilgi gösterdiler. "Terör elebaşı Fetullah Gülen'in gebermesinin şerefine ve şehit düşen tüm vatandaşlarımızın hürmetine" yazısı dikkat çekti.

Cami imamı, elebaşının ölümünü böyle kutladı
Cami imamı, elebaşının ölümünü böyle kutladı
Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Cami imamı, elebaşının ölümünü böyle kutladı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    Yorumlar (6)

  • Semih Öz:
    1 ay daha ölmeseydi bahçeli bunuda mecliste konuşsun derdi. 57 4 Yanıtla
  • Depechs Modes:
    Araştırın bu imam geçmişte kesin üyedir yeni taktik gizlenme politikasi 41 8 Yanıtla
  • caps lock:
    Vatandaş lokma dağıtımına değil ne dağıtırsan dağıt onada ilgi gösterir. Vatandaş aç aç ! 19 8 Yanıtla
  • Emin Erol:
    sıradaki umarım bahçeli olur 16 8 Yanıtla
  • Reis 13:
    Recep e yaranacak ya ondan kutlama yapıyor. yarın müftü olur imam efendi 10 7 Yanıtla
  • Yaşar kemal Çanakcı:
    bu imamlar degilmiydi Peygamberimizin doğumu diye fetö nün doğum gününü kutlayan lar.Kutlu doğum diye peygamberimizin doğum gününü 21- 24 Nisan,a sabitleyenle bunlar değil miydi? Ah ulen ahhh. 11 5 Yanıtla
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