Cami imamı, elebaşının ölümünü böyle kutladı

Yaşar kemal Çanakcı:

bu imamlar degilmiydi Peygamberimizin doğumu diye fetö nün doğum gününü kutlayan lar.Kutlu doğum diye peygamberimizin doğum gününü 21- 24 Nisan,a sabitleyenle bunlar değil miydi? Ah ulen ahhh.