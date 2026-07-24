Cami katliamında adalet çağrısı: İntikam değil adalet

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde psikolojik sorunları olduğu iddia edilen bir şahıs tarafından yatsı namazına gittiği camide bıçakla öldürülen Zübeyir Tosun'un oğlu Hüsnü Tosun, emsal olacak bir karar beklediklerini söyleyerek, "İntikam değil adalet istiyoruz" dedi.

Edinilen bilgiye göre, ilçeye bağlı Saraycık Mahallesi'ndeki Saraycık Camii'nde yatsı namazı öncesinde meydana gelen olayda, psikolojik sorunları olduğu öne sürülen M.A., namaza gelen Musa Y. ile Zübeyir Tosun'a bıçakla saldırdı. İhbar üzerine bölgeye çok sayıda jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Jandarma ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalede Musa Y. ve Zübeyir Tosun'un hayatını kaybettiği belirlendi. Ekipler tarafından olay yerinde inceleme yapılırken, Musa Y. ve Zübeyir Tosun'un cansız bedenleri otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı. Şüpheli M.A., jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Babalarının ve öldürülen diğer şahsın yaşlarından dolayı kaçamadıklarını ve saldırıya karşı koyamadıklarını söyleyen Merhum Zübeyir Tosun'un en küçük oğlu Hüsnü Tosun, "Tabi burada bulunma sebebimiz malum acı bir şekilde babamızın cami içinde canavarca katledilmesi. Bugün burada gördüğünüz bu camide 27 Haziran'da yatsı namazına gelen cemaate yapılan bıçaklı saldırıda vefat eden iki kişi var ve genç olup canını kaçarak kurtaran birçok kişi var imam da dahil olmak üzere. Kaybettiğimiz babamız ve diğer abimiz yaşlarından dolayı kendilerini koruyamayacak, savunamayacak yaşlılık durumundalar. Bu cami saldırısı asla unutulmamalı. Bu toplumsal bir etki oluşturmaktadır. Bu katilin en ağır şekilde cezalandırılmasını istiyoruz. Bu olayda suçlunun ne olduğu değil emsal nitelikte ceza, müebbet hapis cezasına çarptırılmasını ve adaletin bir an önce tecelli etmesini, bir daha kimsenin bu tür saldırılara maruz kalmaması için intikam değil adalet istiyoruz. Bir daha böyle bir acı yaşanmaması için devletimizin gereken en ağır cezayı vereceğinden hiçbir kuşkumuz yok. Aile olarak çok canımız yandı. Köyümüzün, caminin en sevilen iki insanı cami içinde canice, canavarca şehit edildi. Rabbim şahadetlerini kabul etsin inşallah. Rabbim böyle bir acıyı kimselere yaşatmasın diyorum. Buradan bu vesile ile Adalet Bakanımıza sesleniyorum. Bakanım acımız gerçekten çok büyük. Dayanılır, unutulur bir acı değil. Sizlerden ricamız bir an önce bu katilin en ağır şekilde cezalandırılması, bir daha kimselerin canının yanmaması. Bizim adalete güvenimiz tam. Adalet en kısa zamanda tecelli edecektir, gereken en ağır ceza verilecektir diye umut ediyoruz. Bu saldırıyı yapan şahıs köyümüzün sakinlerindendir. Söylenen bazı durumlar oldu kendisi ile ilgili, akıl sağlığı ile ilgili. Aslında o türlü ilerliyordu lakin değilmiş. Herkesle iç içe yaşayan camiye gelen, sohbetlere gelen bir kişiydi. Hiç bir sıkıntısı yokmuş. Yani bir vasisi hiçbir şeyi de yok" dedi.

Avukat Ayşe Mutlu ise dosyanın sadece bir ceza dosyası olarak görülmesini istemediklerini söyleyerek, "Ben bu dosyada Zübeyir Tosun mirasçılarının vekili olarak bulunuyorum. Bu yaşanan olayla ilgili dosyada zaten gerekli soruşturmalar yürütülüyor. Buna ek olarak söylemek istediğimiz şeyler de; burada yaşanan olay çok vahim bir olay maalesef ki. Biz bu sebeple bu dosyanın sadece bir ceza dosyası olarak görülmesini değil, ibadethanelerin toplumun en güvende hissettiği yer olacağından kaynaklı bu dosyada en ağır cezanın verilmesi gerektiğine inanarak bu dosyadaki tüm işlemleri savcılığımızla beraber yürütüyoruz. Bir emsal niteliğinde bir karar almak istiyoruz. Bu kararın verilmesi için de savcılığımızla beraber gerekli işlemleri sürdürüyoruz. Toplumun güvende olması lazım. Bizler de bunun için çalışıyoruz" ifadelerini kullandı.