Cami Tuvaletinde Vurulmuş Halde Bulundu

Cami tuvaletinde silahla vurulmuş halde bulundu

KOCAELİ - Kocaeli'nin Darıca ilçesinde bir kişi, camide göğsünün sol tarafından vurulmuş halde bulundu.

Olay, öğle saatlerinde Osmangazi Mahallesi Lokman Hekim Caddesi'ndeki Ensar Camisi'nin tuvaletinde meydana geldi. Silah sesi duyarak tuvalete giden cemaat, A.L.'yi göğsünün sol tarafından vurulmuş halde yerde buldu. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Ağır yaralanan A.L., sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Darıca Farabi Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. A.L.'nin hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

Olay yeri inceleme ekipleri, caminin tuvaletinde ve çevresinde inceleme yaptı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.