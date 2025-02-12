Camide Dehşet: 16 Yaşındaki Çocuk Yardalandı

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Camide dehşet anları kamerada: 16 yaşındaki çocuğu makasla yaraladı

İstanbul'da bir kişi cami içerisinde çocuğu makasla yaraladı

İSTANBUL - İstanbul Başakşehir'de cami içinde bir çocuğu makasla yaralayan şahıs polis ekipleri tarafından suçüstü yakalandı. Şüphelinin çocuğu yaralama anı güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, 10 Şubat 2025 tarihi saat 15.30 sıralarında Başakşehir Güvercintepe Mahallesi'ndeki bir cami içerisinde meydana geldi. Edinilen bilgilere göre M.H.isimli şahsın F.E.A.isimli yaşı küçük şahsı alnından ve kolundan makas ile yaralamaya başladı. F.E.A. isimli şahsın yardım sesleri üzerine bölgede bulunan polis ekipleri camiye gelip şüpheliyi suçüstü yakaladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı şahsı tedavi edilmesi için hastaneye kaldırıldı. F.E.A.'nin hayati tehlikesinin olmadığı öğrenildi. Polis ekipleri tarafından yapılan çalışmalarda, şüpheli şahsın camide yattığı esnada yaralı şahıs tarafından yanına gidilerek "Yardıma ihtiyacın var mı?" diye sorulmak istendiği, yanına yaklaşan şahıs tarafından kendisine saldırılacağını düşünen şüpheli şahsın olayı bu sebeple gerçekleştirdiği anlaşıldı. Konu ile ilgili yakalanan şahıs "kasten öldürmeye teşebbüs" suçundan 11.02.2025 tarihinde adli makamlara sevk edildi. Yaşanan anlar güvenlik kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.