Camiye Torpil Saldırısı: Cemaat Panik Yaşadı - Son Dakika
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Camiye Torpil Saldırısı: Cemaat Panik Yaşadı

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Elazığ'da bir camide namaz sırasında kimliği belirsiz kişi torpil attı, cemaat büyük korku yaşadı.

29.01.2025 13:56
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Camiye torpilli saldırı kamerada: Namazdaki cemaat büyük korku yaşadı

ELAZIĞ - Elazığ'da bir camide namaz kılındığı sırada, kimliği belirsiz şahıs tarafından içeri torpil atıldı. O sırada namaz kılan cemaat büyük korku yaşarken, namazı bırakan bazı vatandaşlar kaçan şahsı kovaladı. O anlar saniye saniye güvenlik kameralarına yansıdı.

Olay, merkeze bağlı Mustafapaşa Mahallesi'nde bulunan Kışla Camisinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre kimliği belirlenmeyen şüpheli bir şahıs, ikindi namazının farzı kılındığı esnada içeri girerek 2 adet torpil attı. Torpilin biri patlarken diğeri ise patlamadı. Patlamayla birlikte cemaat bir anda irkilerek büyük panik yaşadı. Namazı bırakan bazı vatandaşlar yanan halıyı su ile söndürdü. Dışarı çıkan vatandaşlar kaçan şahsı kovalamaya başladı fakat yakalamaydı.

İki gün önce ikindi namazının farzını kılarken bu olayın gerçekleştiğini belirten vatandaşlardan Enes Saylan, "Farzın üçüncü rekatında kıyama kalkmışken, kapıdan tak diye bir ses geldi. Arkadaş içeri giriyor ve torpili yakarak içeri 2 tane atıp kaçıyor. Caminin de akustiğinden dolayı büyük bir patlama sesi geldi. Bu sesten dolayı cemaatimiz korktu. Hatta bazıları namazlarını bozdu. Ben ve müezzin arkadaşımız da namazımı bozarak iki yerde çıkan yangını söndürmeye çalıştık. Çünkü namazı bozmasaydık halıların çoğu yanacaktı. Allah ıslah etsin. Camiye saldırmak bu ülkede epeydir yaşanmamış bir olaydı. Allah sonumuzu hayır etsin. Güvenlik kamerası görüntülerinde 15-16 yaşlarında bir kişi, beyaz elbiseli ve siyah montlu arkadaş, caminin yan tarafından gelerek etrafı kolaçan ediyor. Bu deli işi değil planlı bir iş. Etrafı kolaçan ettikten sonra içeri geliyor. Kapıdan torpili atarak kaçıp gidiyor. Ben peşinden koştum ama yakalayamadım. Bu cami 1961'de ibadete açıldı. Taziye evlerinde bazen bu durumlar oluyordu ama caminin içerisine 1961 yılından beri, ilk defa böyle bir saldırı gerçekleşiyor. Buradan çıktıktan 15-20 dakika sonra aşağıda sokakta bulunan bir cemaatin evinin giriş kapısına da aynı şekilde torpilleri atarak kaçıyor. Bunların 2-3 kişi olduklarını tahmin ediyoruz. Şikayetçiyiz, polis arkadaşlar inşallah en kısa sürede yakalayacaklar. Onlara güvenimiz tamdır" dedi.

Olayın hemen ardından bölgeye gelen ve güvenlik kameralarını inceleyen ekipler, şüpheli şahsın tespit edilmesi ve yakalanmasına yönelik çalışma başlattı.

Öte yandan şüpheli şahsın, caminin ardından başka bir şahsın da evine torpil attığı öğrenildi.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Camiye Torpil Saldırısı: Cemaat Panik Yaşadı - Son Dakika

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