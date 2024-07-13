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Çamlıdere'de fırtına etkili oldu

ANKARA - Ankara'nın Çamlıdere ilçesine bağlı Pelitçik Köyü'nde etkili olan fırtına hayatı olumsuz etkiledi.

Meteorolojinin uyardığı yağışlar ve fırtına Ankara'nın Çamlıdere ilçesinde bölge bölge etkili oluyor. Dün kent merkezi sağanak yağışa teslim olurken bugün de Çamlıdere'ye bağlı Pelitçik köyünde fırtına çıktı. Sağanak yağış ile birlikte etkili olan fırtına hayatı felç etti. Ağaçlar adeta ayakta durmakta zorlanırken o anlar vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.