Çan\'da Çalınan Araç Edremit\'te Bulundu

Çanakkale'nin Çan ilçesinde sanayi sitesine tamir için bırakılan otomobili çalan hırsızlar, polisin koordineli çalışması sonucu Balıkesir'in Edremit ilçesinde otomobille birlikte yakalandı. Gözaltına alınan 2 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Çan ilçesinde sanayi sitesinden bir otomobilin çalındığı ihbarı üzerine Çan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri geniş çaplı inceleme başlattı. Güvenlik kameraları ve PTS (Plaka Tanıma Sistemi) kayıtlarını inceleyen ekipler, aracın Balıkesir istikametine doğru seyir halinde olduğunu tespit etti. Çan ve Edremit İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin eş zamanlı ve koordineli çalışması neticesinde, çalınan araç Edremit ilçesinde durduruldu. Araç içerisinde bulunan şüpheliler A.C. ve A.T, polis ekiplerince kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı. Çan'a getirilen şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Çıkarıldıkları mahkemede tutuklanan şüpheliler cezaevine gönderildi. Çalınan otomobil ise sahibine teslim edildi. - ÇANAKKALE