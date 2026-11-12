Çanakkale Bayramiç'te eski eşi tarafından bıçaklanan 49 yaşındaki kadın öldü - Son Dakika
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Çanakkale Bayramiç'te eski eşi tarafından bıçaklanan 49 yaşındaki kadın öldü

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Çanakkale Bayramiç\'te eski eşi tarafından bıçaklanan 49 yaşındaki kadın öldü
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Çanakkale'nin Bayramiç ilçesinde bir lokantada eski eşi tarafından bıçakla ağır yaralanan 49 yaşındaki kadın, tedavi gördüğü ÇOMÜ Hastanesi'nde hayatını kaybetti. Olayın ardından yakalanan eski eş F.U., emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Çanakkale'de işyerinde eski eşi F.U. (60) tarafından bıçakla ağır yaralanan 49 yaşındaki Aysel Sakaldaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Bayramiç ilçesi Camikebir Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir lokantada meydana geldi. F.U. eski eşi Aysel Sakaldaş'a (49) ait lokantaya geldi. Çıkan tartışmada F.U., Aysel Sakaldaş'ı yanında getirdiği bıçakladı ağır yaraladı. Polis tarafından yakalanan zanlı F.U. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ağır yaralı olarak ÇOMÜ Hastanesi yoğun bakımda tedavisi devam eden Aysel Sakaldaş ise hayatını kaybetti.

Kaynak: İHA
Aile İçi ŞiddetYerel HaberlerÇanakkaleBayramiç3. SayfaCinayetKadınSon Dakika

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