Çanakkale Bayramiç\'te eski eşi tarafından bıçaklanan 49 yaşındaki kadın öldü

Çanakkale'de işyerinde eski eşi F.U. (60) tarafından bıçakla ağır yaralanan 49 yaşındaki Aysel Sakaldaş, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

Olay, dün akşam saatlerinde Bayramiç ilçesi Camikebir Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki bir lokantada meydana geldi. F.U. eski eşi Aysel Sakaldaş'a (49) ait lokantaya geldi. Çıkan tartışmada F.U., Aysel Sakaldaş'ı yanında getirdiği bıçakladı ağır yaraladı. Polis tarafından yakalanan zanlı F.U. emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Ağır yaralı olarak ÇOMÜ Hastanesi yoğun bakımda tedavisi devam eden Aysel Sakaldaş ise hayatını kaybetti.