Çanakkale Biga'da kendini polis tanıtanlar 2 milyon TL'lik ziynet eşyası aldı - Son Dakika
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Çanakkale Biga'da kendini polis tanıtanlar 2 milyon TL'lik ziynet eşyası aldı

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Çanakkale Biga\'da kendini polis tanıtanlar 2 milyon TL\'lik ziynet eşyası aldı
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Çanakkale Biga'da kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, bir vatandaşa kimliğinin hırsızlıkta kullanıldığını söyleyip yaklaşık 2 milyon TL'lik ziynet eşyasını aldı. İstanbul'da düzenlenen operasyonda yakalanan şüphelilerden O.K. tutuklandı, A.P. serbest bırakıldı.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, bir vatandaşı kimliğinin bir hırsızlık olayında kullanıldığını ve evindeki altınların incelenmesi gerektiğini belirterek yaklaşık 2 milyon TL'lik ziynet eşyasını alarak dolandırdı. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince düzenlenen operasyonla İstanbul'da yakalanan şüphelilerden 1'i tutuklandı.

Kendilerini polis olarak tanıtan şüpheliler, Biga ilçesine bağlı Kozçeşme köyünde ikamet eden bir vatandaşa kimliğinin bir hırsızlık olayında kullanıldığını ve evindeki altınların incelenmesi gerektiğini söyledi. Şüpheliler, WhatsApp üzerinden polis kimliği ve çeşitli fotoğraflar göndererek vatandaşın güvenini kazandı. Vatandaş 16 Eylül tarihinde evine gelen bir kişiye yaklaşık 2 milyon TL değerindeki ziynet eşyasını teslim etti. 17 Eylül tarihinde jandarmaya müracaat etti.

Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca, Biga ilçesinde meydana gelen dolandırıcılık olayının şüphelilerinin tespiti ve yakalanmasına yönelik, Biga Cumhuriyet Başsavcılığının talimatları doğrultusunda, Biga İlçe Jandarma Komutanlığı ile JASAT (Jandarma Dedektifleri) ekiplerince yürütülen çalışmalarda GSM, Plaka Tanıma Sistemi (PTS) ve kamera kayıtları incelendi. Yapılan incelemeler sonucunda olayda kullanılan araç ile aracı kullanan şüpheliler A.P. (66) ile ziynet eşyasını teslim alan O.K. (27) tespit edildi.

Şüphelilerin yakalanmasına yönelik alınan arama kararı kapsamında, 23 Eylül tarihinde İstanbul'da adreslere eş zamanlı operasyon düzenlendi. Operasyonda A.P. ve O.K. yakalanarak gözaltına alındı. Üzerlerinde ve ikametlerinde yapılan aramalarda 2 cep telefonu ile 1 tablet ele geçirildi. Olayda kullanılan aracın sahibi L.P'nin (59) ise yurt dışında bulunduğu tespit edildi.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilen şüphelilerden O.K. tutuklandı. Şüpheli A.P. ise serbest bırakıldı.

Çanakkale Valiliğinden konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Vatandaşlarımızın, kendisini polis, jandarma veya savcı olarak tanıtarak para ya da ziynet eşyası talep eden kişilere itibar etmemeleri; bu tür taleplerle karşılaştıklarında 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirmeleri rica olunur. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığınca vatandaşlarımızın huzur ve güvenliği için mesai mefhumu gözetmeksizin, 7/24 esasına göre suç işlenmesinin önlenmesi ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışmalarımıza aralıksız devam edilmektedir" denildi.

Kaynak: İHA
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SON DAKİKA: Çanakkale Biga'da kendini polis tanıtanlar 2 milyon TL'lik ziynet eşyası aldı - Son Dakika
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