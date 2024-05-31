Çanakkale Bozcaada\'da 45 kaçak göçmen yakalandı

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Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 6'sı çocuk 45 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Bozcaada ilçesi Aktaş mevkiinde görevli Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi ve Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-17) tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye ekip sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-908' tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot bot içinde 6'sı çocuk, 45 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE