Çanakkale Bozcaada'da 45 kaçak göçmen yakalandı - Son Dakika
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Çanakkale Bozcaada'da 45 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale Bozcaada\'da 45 kaçak göçmen yakalandı

Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından yapılan operasyonda, 6'sı çocuk 45 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

31.05.2024 20:21
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Çanakkale'nin Bozcaada ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 6'sı çocuk 45 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Bozcaada ilçesi Aktaş mevkiinde görevli Sahil Güvenlik Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Timi ve Sahil Güvenlik Mobil Radarı (MORAD-17) tarafından lastik bot içerisinde bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye ekip sevk edildi. Sahil Güvenlik Botu 'TCSG-908' tarafından hareket halinde durdurulan lastik bot bot içinde 6'sı çocuk, 45 kaçak göçmen ile 1 göçmen kaçakçısı şüphelisi yakalandı.

Kaçak göçmenler işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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