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Çanakkale'de 300 polisle huzur uygulaması

ÇANAKKALE - Çanakkale'de 300 polisin katılımıyla gerçekleştirilen huzur uygulamasında 2 bin 218 şahıs denetlendi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü koordinesinde il genelinde huzur uygulamaları kararlılıkla devam ediyor.

Biga ilçesinde 300 polisin katılımıyla huzur uygulaması yapıldı. 47 umuma açık alan, 2218 şahıs, 252 araç ve sürücüsü denetlendi.

Uygulamaya ilişkin İl Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, "570 bin 499 Çanakkaleli hemşehrimizin huzuru için 7/24 sahadayız. Bizim tüm amacımız; "Saat fark etmeksizin huzurlu sokaklar" denildi.