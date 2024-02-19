Çanakkale'de Sahil Güvenlik ekipleri 46 kaçak göçmeni yakaladı - Son Dakika
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Çanakkale'de Sahil Güvenlik ekipleri 46 kaçak göçmeni yakaladı

Çanakkale\'de Sahil Güvenlik ekipleri 46 kaçak göçmeni yakaladı

Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekipleri tarafından bir grup kaçak göçmen tespit edildi. Sahil Güvenlik gemisi ve botu tarafından hareket halindeki lastik bot içinde 19'u çocuk toplam 46 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

19.02.2024 20:19
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Çanakkale'nin Ayvacık ilçesi açıklarında Sahil Güvenlik ekiplerince 46 kaçak göçmen yakalandı.

Sahil Güvenlik Kuzey Ege Grup Komutanlığı ekipleri tarafından Ayvacık ilçesi açıklarında bir grup kaçak göçmen olduğu tespit edildi. Bölgeye ekipler sevk edildi. Sahil Güvenlik gemisi 'TCSG-61' ile Sahil Güvenlik botu 'KB-20' tarafından hareket halindeki lastik bot içinde 19'u çocuk toplam 46 kaçak göçmen yakalandı. Kaçak göçmenler, işlemlerinin ardından Ayvacık ilçesindeki Yabancıları Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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SON DAKİKA: Çanakkale'de Sahil Güvenlik ekipleri 46 kaçak göçmeni yakaladı - Son Dakika
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