Çanakkale'de bir kadına kezzapla saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi

ÇANAKKALE - Çanakkale'de iddiaya göre masaj salonunda çalışan Buket A'nın yüzüne kezzap atan şüpheli Ramazan A'nın emmniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çanakkale'de İsmetpaşa Mahallesindeki olan dün akşam saat 17.00 sıralarında bir masaj salonunda meydana geldi. İddiaya göre, masaj salonuna gelen Ramazan A. ile masaj salonu çalışan Buket A. arasında nedeni henüz belli olmayan bir şekilde tartışma çıktı. Ramazan A. yanında getirdiği iddia edilen kezzapı Buket A'nın yüzüne attı. Kadının çığlıkları sonrası olay yerine ihbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Buket A. Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Buket A'nın Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Yanık Üniteside tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ezine'de gözaltına alınan Ramazan A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.