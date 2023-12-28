 Son Dakika Son Dakika Son Dakika
Çanakkale'de bir kadına kezzapla saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
Üye Girişi

Çanakkale'de bir kadına kezzapla saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi

Çanakkale'de bir masaj salonunda çalışan Buket A'ya kezzap atan şüpheli Ramazan A., emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. İddiaya göre, masaj salonunda çıkan tartışma sonucunda Ramazan A., yanında getirdiği kezzapı Buket A'nın yüzüne attı. Olayın ardından sağlık ekipleri müdahale etti ve Buket A. tedavi altına alındı. Ramazan A., Ezine'de gözaltına alındıktan sonra adliyeye sevk edildi.

Çanakkale\'de bir kadına kezzapla saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi
28.12.2023 - 00:20,
Abone Ol

Çanakkale'de bir kadına kezzapla saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi

ÇANAKKALE - Çanakkale'de iddiaya göre masaj salonunda çalışan Buket A'nın yüzüne kezzap atan şüpheli Ramazan A'nın emmniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Çanakkale'de İsmetpaşa Mahallesindeki olan dün akşam saat 17.00 sıralarında bir masaj salonunda meydana geldi. İddiaya göre, masaj salonuna gelen Ramazan A. ile masaj salonu çalışan Buket A. arasında nedeni henüz belli olmayan bir şekilde tartışma çıktı. Ramazan A. yanında getirdiği iddia edilen kezzapı Buket A'nın yüzüne attı. Kadının çığlıkları sonrası olay yerine ihbar üzerine sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin müdahalesinin ardından Buket A. Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı. Buket A'nın Mehmet Akif Ersoy Devlet Hastanesi Yanık Üniteside tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından Ezine'de gözaltına alınan Ramazan A. emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Kaynak: İHA
YORUMLAR

Mehmet Akif Ersoy, Çanakkale, Şiddet, Adliye, Gözaltı, Suç, 3.Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de bir kadına kezzapla saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika


23:50
Can Atalay için Çağlayan Adliyesi önünde oturma eylemi Can Atalay için Çağlayan Adliyesi önünde oturma eylemi
23:37
İran ve Rusya, ticarette dolar yerine ulusal para birimlerini kullanma kararı aldı İran ve Rusya, ticarette dolar yerine ulusal para birimlerini kullanma kararı aldı
22:23
Mardin'de silahlı saldırı sonucu bir kadın hayatını kaybetti Mardin'de silahlı saldırı sonucu bir kadın hayatını kaybetti
21:56
Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı
21:55
Cezaevinden tahliye edilen Faruk Koca'dan ilk sözler: Bir yumrukla haksızları haklı çıkarmış oldum Cezaevinden tahliye edilen Faruk Koca'dan ilk sözler: Bir yumrukla haksızları haklı çıkarmış oldum
21:13
CHP'den yeni asgari ücrete ilk yorum CHP'den yeni asgari ücrete ilk yorum
21:02
İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim
21:01
Yerel mahkeme, AYM'nin kararına uygulamayarak Can Atalay dosyasını yeniden Yargıtay'a gönderdi Yerel mahkeme, AYM'nin kararına uygulamayarak Can Atalay dosyasını yeniden Yargıtay'a gönderdi

Son Dakika
23:50 Can Atalay için Çağlayan Adliyesi önünde oturma eylemi
23:37 İran ve Rusya, ticarette dolar yerine ulusal para birimlerini kullanma kararı aldı
22:23 Mardin'de silahlı saldırı sonucu bir kadın hayatını kaybetti
21:56 Yeni asgari ücrette vatandaşlar 2 lira detayına takıldı
21:55 Cezaevinden tahliye edilen Faruk Koca'dan ilk sözler: Bir yumrukla haksızları haklı çıkarmış oldum
21:13 CHP'den yeni asgari ücrete ilk yorum
21:02 İşte asgari ücrette son 5 yıldaki değişim
21:01 Yerel mahkeme, AYM'nin kararına uygulamayarak Can Atalay dosyasını yeniden Yargıtay'a gönderdi
20:47 Doğu Perinçek, Türkiye'nin NATO üyeliğiyle ilgili halk oylaması talep etti
20:44 Gökhan Zan İYİ Parti'den istifa etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 28.12.2023 01:37:36. #1.12#
SON DAKİKA: Çanakkale'de bir kadına kezzapla saldıran şüpheli adliyeye sevk edildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement