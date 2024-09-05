Biga\'da Boşanma Aşamasındaki Eşini Öldüren Fırat Yıldızhan ve Kardeşi Mahkemede

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Çanakkale'nin Biga ilçesinde boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürüp hafriyat alanına gömen tutuklu sanık Fırat Yıldızhan ile olay sırasında yanında bulunan ve cesedi gömmesine yardımcı olan kardeşi Yağız Yıldızhan'ın Çanakkale 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde 2'nci duruşması görüldü. Mahkeme, tutuklu sanık Fırat Yıldızhan ile kardeşi Yağız Yıldızhan'ın tutukluluk halinin devamına karar verdi.

Çanakkale'nin Biga ilçesinde 16 Şubat'ta meydana gelen olayda iddiaya göre, Fırat Yıldızhan (32) boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem'in Lapseki'deki evinin önüne gelerek konuşmak istedi. Fırat Yıldızhan, Saliha Gizem'i evinin önünden otomobille alarak Lapseki'den Biga istikametine doğru yola çıktı. Bu sırada Yıldızhan ve Gizem tartışmaya başladı. Tartışma sonucunda Fırat Yıldızhan, Saliha Gizem'i iple boğarak öldürüp, cesedini Biga'nın Çavuşköy Mahallesi mevkisinde bir hafriyat alanına gömdü. Saliha Gizem'den haber alamayan ailesi ise durumu polis ve jandarma ekiplerine bildirdi. Yapılan detaylı çalışma sonucunda Saliha Gizem'in Lapseki'den bir araca binip, Fırat Yıldızhan ile birlikte ilçeden ayrıldığı belirlendi. Bunun üzerine polis ekipleri tarafından Fırat Yıldızhan ile ona yardım ettiği ileri sürülen kardeşi Yağız Yıldızhan gözaltına alındı. Cinayeti itiraf eden Fırat Yıldızhan, boşanma aşamasındaki eşi Saliha Gizem'in cansız bedenini gömdüğü bölgeye gösterdi. Polis ekipleri sabah saat 07.00 sıralarında Çavuşköy Mahallesi'ndeki hafriyat alanında Saliha Gizem'in cansız bedenini buldu. Gözaltına alınan Fırat Yıldızhan ve kardeşi, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Savcılıktaki ifadelerinin ardından tutuklanma talebiyle mahkemeye sevk edilen Fırat Yıldızhan ve kardeşi Yağız Yıldızhan, çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. Çanakkale Cumhuriyet Savcılığı, olayla ilgili soruşturmayı tamamlayıp, iddianame hazırladı. İfadeler ve toplanan deliller ışığında savcı, tutuklu sanıklar Fırat Yıldızhan'ın 'tasarlayarak eşe karşı öldürme', kardeşi Yağız Yıldızhan'ın ise 'tasarlayarak yakın akrabayı öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapisle cezalandırılmasını talep etti.

Boşanma aşamasındaki eşini boğarak öldürüp, hafriyat alanına gömen tutuklu sanık Fırat Yıldızhan ile olay sırasında yanında bulunan ve cesedi gömmesine yardımcı olan kardeşi Yağız Yıldızhan'ın yargılanmasına Çanakkale 3'üncü Ağır Ceza Mahkemesinde 2'nci duruşması görüldü. Maktulün ailesinin avukatları ile sanık avukatları duruşmada hazır bulundu. Tutuklu sanıklar Fırat Yıldızhan ve kardeşi Yağız Yıldızhan, duruşmaya Ses ve Görüntü Bilişim Sistemiyle (SEGBİS) katıldı. Duruşmada maktulün annesi ve ablası tanık olarak dinlendi.

Fırat Yıldızhan'ın kardeşi Yağız Yıldızhan mahkemedeki savunmasında, "20 yaşındayım ve askerliğimi yapmadım. Habersiz şekilde yengemin evine götürüldüm. Böyle bir olay olacağını bilseydim gitmezdim. Olayın faili olarak yargılanıyorum. Bir süredir cezaevindeyim. Tahliyemi talep ediyorum" dedi.

Tutuklu sanık Fırat Yıldızhan ise, "Ben eşimi hiçbir kadınla aldatmadım. Yangın olayında da babamın ameliyatı olduğu için hastanedeydim. Yangın olayıyla ilgili üzerime atılı suçlamayı kabul etmiyorum" diye konuştu.

Tarafların dinlenilmesinin ardından sanık Fırat Yıldızhan ile kardeşi Yağız Yıldızhan'ın tutukluluk halinin devamına karar verilip, dosyadaki eksikliklerin giderilmesi için duruşma 26 Aralık'a ertelendi. - ÇANAKKALE