Çanakkale'de çatı yangını itfaiye tarafından söndürüldü, ölen ya da yaralanan olmadı - Son Dakika
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Çanakkale'de çatı yangını itfaiye tarafından söndürüldü, ölen ya da yaralanan olmadı

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Çanakkale'de saat 11.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Tekke Sokak'taki 3 katlı binanın çatı katında yangın çıktı. İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle çevre binalara sıçramadan söndürülen yangında ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenildi, çatıda soğutma çalışmaları sürüyor.

Çanakkale'de, bir binanın çatı katında yangın çıktı. Yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü.

Yangın, saat 11.00 sıralarında Kemalpaşa Mahallesi Tekke Sokak'ta bir binanın çatı katında meydana geldi. Edinilen bilgilere göre, 3 katlı binanın çatısı henüz bilinmeyen bir nedenle alev aldı. Alevleri gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye, sağlık ve polis ekibi sevk edildi. Yangın itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürüldü. Olayda ölen ya da yaralanan olmadığı öğrenilirken çevredekilerin tedirgin bekleyişi kameralara yansıdı.

Yangın, ekiplerin çalışması sonucu çevre binalara sıçramadan söndürülürken çatıda soğutma çalışmalarına devam ediliyor.

Kaynak: İHA
Çanakkale3. SayfaİtfaiyeOlaylarGüncelSon Dakika

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