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Çanakkale'de Cezaevi Firarisi Evini Yakıp Kaçtı - Son Dakika
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Çanakkale'de Cezaevi Firarisi Evini Yakıp Kaçtı

Çanakkale'de çeşitli suçlardan tutuklu olan cezaevi firarisi, polis memurlarını görünce annesinin oturduğu evi yaktı ve ardından yan binanın 4. katına kaçtı. Ekiplerin 9 saat süren ikna çalışmalarının ardından şahıs balkondan indirildi. Yangında 9 kişi itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Çanakkale\'de Cezaevi Firarisi Evini Yakıp Kaçtı
23.01.2024 - 19:22,
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Çanakkale'de çeşitli suçlardan tutuklu olan cezaevi firarisi, iddiaya göre kendisini almaya gelen polis memurlarını görünce annesinin oturduğu evi yaktı ardından yan binanın 4. katına kaçtı. Ekipler şahsı 9 saat süren ikna çalışmalarının ardından balkondan indirdi. Yangında 5 katlı apartmandaki binada aralarında çocuklarında bulunduğu 9 kişi ise apartmandan ve çatı katından itfaiye ekipleri tarafından kurtarıldı.

Olay, saat 10.15 sıralarında Cevatpaşa Mahallesi Bahriye Üçok Caddesi üzerinde 5 katlı bir apartmanın en üst katında meydana geldi. İddiaya göre, polis ekipleri çeşitli suçlardan tutuklu olan cezaevi firari olan Serkan K.'yi almak için eve geldi. Bu sırada Serkan K. evi ateşe verdi. 5 katlı apartmanın en üst katından alevler ve dumanlar yükseldiğini gören vatandaşlar durumu itfaiye ekiplerin bildirdi. İtfaiye ekipleri yangına müdahale etti. Olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin müdahale ettiği yangında apartmandaki aralarında çocuklarında bulunduğu 9 kişi apartmandan ve çatıdan itfaiye aracının yangın merdivenine alınarak kurtarıldı. 9 kişinin durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Öte yandan evi ateşe veren Serkan K. ise çatıdan yan apartmana kaçtı. 5 katlı apartmanın 4 katındaki balkona çıkan ve intihar girişiminde bulunan Serkan K.'yi aşağıya indirmek için polis ekiplerinin yaklaşık 9 saatlik ikna çabaları sonrası indirildi.

Polis olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA
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