Çanakkale'de Cinnet Getiren Adam Eşi ve Oğlunu Öldürdü, Sonra İntihar Etti - Son Dakika
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Çanakkale'de Cinnet Getiren Adam Eşi ve Oğlunu Öldürdü, Sonra İntihar Etti

Çanakkale'nin Biga ilçesinde yaşanan olayda, İsmail Çakmak cinnet getirerek eşi ve oğlunu öldürdü ve ardından intihar etti. Olayın ardından İsmail Çakmak, eşi Filiz Çakmak ve oğlu B.Ç. toprağa verildi.

05.07.2024 16:01
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Çanakkale'nin Biga ilçesinde dün cinnet getirerek eşi Filiz Çakmak (38) ile oğlu B.Ç'yi (8) pompalı tüfekle öldüren ardından intihar ederek canına kıyan İsmail Çakmak toprağa verildi.

Olay, dün saat 11.00 sıralarında Esentepe Mahallesinde bir binanın 2'nci katında meydana geldi. İddiaya göre, İsmail Çakmak ile eşi Filiz Çakmak arasında nedeni henüz belli olmayan bir şekilde tartışma yaşandı. Yaşanan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerinde cinnet getiren İsmail Çakmak evdeki pompalı tüfekle eşi Filiz Çakmak ve 8 yaşındaki oğlu B.Ç'yi pompalı tüfekle öldürdü. Ardından İsmail Çakmak intihar ederek canına kıydı. Evden tüfek sesi gelmesi üzerine apartman sakinleri polis ve sağlık ekiplerine bilgi verdi. Olay yerine gelen polis ve sağlık ekipleri, eve girdiklerinde İsmail Çakmak, eşi Filiz Çakmak ile oğlu B.Ç'yi kanlar içinde hareketsiz bir şekilde buldu. Sağlık ekiplerince yapılan müdahalede İsmail Çakmak, eşi Filiz Çakmak ile oğlu B.Ç'nin hayatını kaybettiği belirlendi. Savcılık ve Olay Yeri İnceleme ekibinin incelemesinin ardından İsmail Çakmak, eşi Filiz Çakmak ile oğlu B.Ç'nin cenazeleri Biga Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Anne ve oğlu Güleçköy'de toprağa verildi

Eşi İsmail Çakmak tarafından pompalı tüfekle öldürülen Filiz Çakmak ve oğlu B.Ç. Güleçköy camiinde öğle namazına müteakip kılınan cenaze namazının ardından köy mezarlığına defnedildi. Cinnet getirerek eşi Filiz Çakmak ile oğlu B.Ç'yi pompalı tüfekle öldüren ardından intihar ederek canına kıyan İsmail Çakmak ise Gümüşçay Beldesinde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından belde mezarlığına defnedildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de Cinnet Getiren Adam Eşi ve Oğlunu Öldürdü, Sonra İntihar Etti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Çanakkale'de Cinnet Getiren Adam Eşi ve Oğlunu Öldürdü, Sonra İntihar Etti - Son Dakika
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