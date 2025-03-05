Çanakkale'de Dolandırıcılara Operasyon - Son Dakika
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Çanakkale'de Dolandırıcılara Operasyon

Çanakkale\'de Dolandırıcılara Operasyon

Çanakkale'de jandarma kılığında yaşlı vatandaşı dolandıran 6 şüpheli tutuklandı, 1 milyon TL çalındı.

05.03.2025 18:14
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Çanakkale'de kendilerini jandarma olarak tanıtıp yaşlı vatandaşı toplamda 1 milyon 15 bin TL dolandıran 6 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale merkeze bağlı Kepez beldesinde, 3 ay önce telefonda aradıkları H.U.'yu (77), kendilerini jandarma personeli olarak tanıtıp, bilgilerinin suç örgütlerince kullanıldığı yalanıyla toplamda 5 bilezik, 3 çeyrek altın, 3 parça altın saat kordonu, 2 adet altın kolye ve 2 çift altın küpesi olmak üzere 1 milyon 15 bin TL değerindeki ziynet eşyasını ikametinden elden teslim alan şüphelilerin yakalanması için Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince çalışma başlatıldı.

Ekipler, 5 şüpheli şahsa ait toplam 22 GSM hattı üzerinde detaylı inceleme yaptı. Yapılan çalışma sonucu Çanakkale merkezli Siirt, Adana, İstanbul ve Kocaeli'de düzenlenen eş zamanlı şafak operasyonlarında 4 suç kaydı bulunan Ö.E. (22) Siirt'te, 8 suç kaydı bulunan R.Ç. (42) Adana'da, 7 suç kaydı bulunan E.A. (50) İstanbul'da, 2 suç kaydı bulunan Ö.Ç. (38) İstanbul'da, 7 suç kaydı bulunan M.P. (26) İstanbul'da tutuklu SEGBİS ile ifadesi alınacak ve örgüt lideri konumunda bulunan ve 4 suç kaydı, 8 aranma kaydı olan (7 göçmen kaçakçılığı 1 hükümlü ve tutuklunun kaçması) toplam 11 yıl 2 ay kesinleşmiş hapis cezası ve 61 bin 660 TL adli para cezası bulunan şüpheli H.S. (51) ise Kocaeli'nde yakalandı. Operasyonlarda 5 GSM hattı, 6 cep telefonu, örgüt liderinin fotoğrafının bulunduğu Sahte T.C. kimlik kartı ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 6 şüpheli savcılıktaki ifadelerinin ardından sevk edildikkleri adliyede çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de Dolandırıcılara Operasyon - Son Dakika

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