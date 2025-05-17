Çanakkale'de boşanma aşamasındaki eşi Uğur Zan tarafından başından silahla vurularak öldürülen Zeynep Zan, son yolculuğuna uğurlandı.
Olay, dün saat 10.30 sıralarında Çanakkale merkez İsmetpaşa Mahallesi İzmir Caddesi üzerinde meydana geldi. Uğur Zan 34 GGZ 686 plakalı otomobiliyle, 17 EE 166 plakalı motosikletle seyir halinde olan boşanma aşamasındaki eşi Zeynep Zan'ın önünü kesti. Aralarında yaşanan tartışmanın ardından yanında getirdiği silahla Uğur Zan, eşi Zeynep Zan'ı başından silahla vurdu. İhbar üzerine gelen sağlık ekiplerinin müdahale ettiği Zeynep Zan'ın hayatını kaybettiği tespit edildi.
Zeynep Zan'ın cenazesi bugün Arslanca Camii'nde öğle namazını müteakip kılınan cenaze namazının ardından son yolculuğuna uğurlandı. Zeynep Zan'ın cenazesi Yeni Mezarlığa defnedildi. - ÇANAKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Çanakkale'de Eşini Vuran Zeynep Zan Defnedildi - Son Dakika
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