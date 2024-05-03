Çanakkale'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 19 Şüpheliye İşlem Yapıldı - Son Dakika
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Çanakkale'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 19 Şüpheliye İşlem Yapıldı

Çanakkale\'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 19 Şüpheliye İşlem Yapıldı

Çanakkale'de polis ekipleri tarafından son iki ayda gerçekleştirilen operasyonlarda, organizatörlük yaptığı tespit edilen toplam 19 şahsa yasal işlem yapıldı. Şüphelilerden 16 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı. Operasyonlarda ele geçirilen araçlar, can yelekleri, şambreller, el hava pompaları ve para da suçtan elde edilen gelir olarak el konuldu. Ayrıca, yasadışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 148 Afganistan uyruklu şahsa da adli işlem yapıldı ve toplam 227 yabancı uyruklu şahıs Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi. Arama kararı bulunan 4 şahıs da yakalandı.

03.05.2024 16:06  Güncelleme: 16:14
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Çanakkale'de polis ekipleri tarafından son iki ayda gerçekleştirilen operasyonlarda, organizatörlük yaptığı tespit edilen toplam 19 şahsa yasal işlem yapıldı. Şüphelilerden 16 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğü Göçmen Kaçakçılığıyla Mücadele ve Hudut Kapıları Şube Müdürlüğünce il genelinde göçmen kaçakçılığı suçunun engellenmesi ve organizatörlerin yakalanması amacıyla yapılan çalışmalarda, 1 Mart- 30 Nisan tarihleri arasında gerçekleştirilen operasyonel çalışmalarda, organizatörlük yaptığı tespit edilen toplam 19 şahsa yasal işlem yapıldı. Şüphelilerden 16 şahıs çıkarıldıkları adli makamlarca tutuklanarak cezaevine teslim edildi. 2 şüpheli şahıs adli kontrol kararı ile ile salıverildi. 1 şüpheli ise firar konumda.

Gerçekleştirilen operasyonlarda 11 araç, 37 can yeleği, 14 şambrel, 4 el hava pompası ve 115 bin 950 TL, bin 700 Amerikan doları, 470 euro paraya suçtan elde edilen gelir kapsamında el konuldu.

Suça karıştığı tespit edilerek ülkeden yasadışı yollardan Yunanistan'ın Midilli Adasına geçmeye çalışan 148 Afganistan uyruklu şahsa adli işlem yapıldı. Hakkında adli/idari işlem yapılan toplam 227 yabancı uyruklu şahıs Ayvacık Geri Gönderme Merkezine teslim edildi.

Ayrıca hakkında Türk vatandaşı veya yabancının yurtdışına çıkmasına imkan sağlamak suçundan arama kararı bulunan 4 şahıs yakalandı. 1 şahıs tutuklanırken, 3 şahıs savcılık makamı tarafından serbest bırakıldı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de Göçmen Kaçakçılığı Operasyonu: 19 Şüpheliye İşlem Yapıldı - Son Dakika

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