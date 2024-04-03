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Çanakkale'de kayıp alzaymır hastası ölü bulundu - Son Dakika
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Çanakkale'de kayıp alzaymır hastası ölü bulundu

Çanakkale\'de kayıp alzaymır hastası ölü bulundu

Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 6 gündür kayıp olan 73 yaşındaki alzaymır hastası Nazmi Balaban, arazide ölü bulundu. Balaban'ın cansız bedeni, Kavakköy beldesinde askeriyeye yakın bir arazide bulundu. Olayla ilgili inceleme başlatıldı.

03.04.2024 11:15  Güncelleme: 11:17
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Çanakkale'nin Gelibolu ilçesinde 6 gündür kayıp olan 73 yaşındaki alzaymır hastası Nazmi Balaban, arazide ölü bulundu.

Gelibolu ilçesine bağlı Kavakköy beldesinde yaşayan alzaymır hastası Nazmi Balaban, 28 Mart günü evinden ayrıldı. Geri dönmemesi üzerine yakınları jandarmaya giderek kayıp ihbarında bulundu. Jandarma, kayıp Balaban için arama çalışması başlattı. Nazmi Balaban'ın cansız bedeni, dün jandarma tarafından Kavakköy beldesinde askeriyeye yakın bir arazide bulundu. Savcılık ve jandarmanın olay yeri incelemesinin ardından Balaban'ın cenazesi kesin ölüm nedeninin belirlenmesi için otopsi yapılmak üzere Bursa Adli Tıp Kurumuna gönderildi.

Jandarma olayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de kayıp alzaymır hastası ölü bulundu - Son Dakika

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