Çanakkale'de Motosiklet Kazası: Genç Hayatını Kaybetti

Çanakkale'de 19 yaşındaki genç, motosiklet kazasında hayatını kaybetti

ÇANAKKALE - Çanakkale'de seyir halindeki motosikletin refüje çarptığı kazada genç sürücü hayatını kaybetti.

Kaza saat 19.45 sıralarında Biga-Çan karayolu üzerinde meydana geldi. Enes Haymana idaresindeki 17 ZF 571 plakalı motosiklet, sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu refüje çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan Enes Haymana, trafik levhalarına çarptı. Kazayı gören diğer sürücüler durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından hastaneye kaldırılan Enes Haymana yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

Polis kazayla ilgili inceleme başlatıldı.