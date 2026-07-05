Çanakkale'de orman ve jandarma ekipleri orman yangınlarına karşı sahada denetimlerini aralıksız sürdürüyor.
Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı ekipleri orman yangınlarının önlenmesi amacıyla ormanlık alanlarda önleyici denetim faaliyetleri gerçekleştiriliyor. Vatandaşların can ve mal güvenliği ile doğal zenginliklerin korunması için denetimler aralıksız sürüyor. - ÇANAKKALE
Son Dakika › 3. Sayfa › Çanakkale'de Orman Yangını Denetimleri Devam Ediyor - Son Dakika
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