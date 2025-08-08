Çanakkale\'de Orman Yangını: Tahliyeler Devam Ediyor

Çanakkale'de çıkan orman yangınını kontrol altına almak için Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri havadan ve karadan müdahale ederken, diğer yandan bölgede tahliyeler sürüyor.

Çanakkale'nin Merkez ilçesine bağlı Sarıcaeli köyünde saat 13.30 sıralarında orman yangını çıktı. Alevler, rüzgarın etkisiyle kısa sürede geniş bir alana yayılarak önce tarım arazilerine sıçradı, ardından yerleşim yerine ve Mehmet Akif Ersoy Çanakkale Devlet Hastanesi'ne yaklaştı. Çanakkale Orman Bölge Müdürlüğü'ne bağlı 46 arazöz, 1 iş makinesi, 272 personel müdahale ederken havadan 8 uçak, 4 helikopter destek veriyor.

Yaşlı bakım merkezi tahliye ediliyor

Yangın bölgesinin yerleşim yerine yakın olması sebebiyle bölgedeki yaşlı bakım merkezi tahliye ediliyor. Jandarma, sağlık ve Türk Silahlı Kuvvetleri (TSK) mensupları bölgedeki tahliyelere destek veriyor. - ÇANAKKALE