Çanakkale\'de otobüsün motor bölümünde çıkan yangında araç kullanılamaz hale geldi.

Çanakkale'de özel halk otobüsü, seyir halindeyken motor bölümünde çıkan yangın sonucu kullanılamaz hale geldi.

Yangın, saat 18.00 sıralarında Setboyu Caddesi üzerinde meydana geldi. İçinde yolcu olmayan 17 HO 1004 plakalı özel halk otobüsü seyir halindeyken motor bölümü henüz belirlenemeyen bir nedenle yanmaya başladı. Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve polis ekibi sevk edildi. Olay yerine gelen ekiplerin müdahalesiyle yangın saat 18.30 sıralarında kontrol altına alındı. Yangında otobüs kullanılamaz hale geldi.