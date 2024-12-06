Çanakkale'de oyuncak ayı içinden 613 gram uyuşturucu madde çıktı
ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda oyuncak ayı içinden 5 parça halinde 613,35 gram Metamfetamin maddesi çıktı. 3 şüpheli tutuklandı.
Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Lapseki İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı. Operasyonda ele geçirken oyuncak içinden içinden 5 parça halinde 613,35 gram Metamfetamin maddesi çıktı.
Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Uyuşturucu Madde Kullanmak suçlarından işlem yapılan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeden çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Son Dakika › 3.Sayfa › Çanakkale'de Oyuncak Ayı ile Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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