Çanakkale'de Oyuncak Ayı ile Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika
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Çanakkale'de Oyuncak Ayı ile Uyuşturucu Operasyonu

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Çanakkale'de oyuncak ayı içinde 613 gram metamfetamin bulundu, 3 şüpheli tutuklandı.

06.12.2024 15:26
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Çanakkale'de oyuncak ayı içinden 613 gram uyuşturucu madde çıktı

ÇANAKKALE - Çanakkale'nin Lapseki ilçesinde polis tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonunda oyuncak ayı içinden 5 parça halinde 613,35 gram Metamfetamin maddesi çıktı. 3 şüpheli tutuklandı.

Çanakkale İl Emniyet Müdürlüğüne Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, İstihbarat Şube Müdürlüğü ve Lapseki İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli yakalandı. Operasyonda ele geçirken oyuncak içinden içinden 5 parça halinde 613,35 gram Metamfetamin maddesi çıktı.

Uyuşturucu Madde Ticareti Yapmak ve Uyuşturucu Madde Kullanmak suçlarından işlem yapılan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyeden çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Kaynak: İHA

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Son Dakika 3.Sayfa Çanakkale'de Oyuncak Ayı ile Uyuşturucu Operasyonu - Son Dakika

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