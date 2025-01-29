Çanakkale'nin Çan ilçesinde park halindeki araca çarparak takla atan otomobilin sürücüsü yaralandı.
Kaza, Çan ilçesi İstiklal Mahallesi Şehit Mustafa Kaya Caddesi üzerinde meydana geldi. Park halindeki araca çarparak direksiyon hakimiyetini kaybeden sürücüsünün ismi öğrenilemeyen 34 FG 3366 plakalı araç takla attı. Sürücü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri ilk müdahalesinin ardından yaralı sürücü Çan Devlet Hastanesinde tedavi altına alındı.
Polis kazayla ilgili inceleme başlattı. - ÇANAKKALE
Son Dakika › 3.Sayfa › Çanakkale'de Park Halindeki Araca Çarpan Otomobil Takla Attı: Sürücü Yaralı - Son Dakika
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